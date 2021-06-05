Çorbası, salatası, pidesi, ızgarası ile Türk Mutfağı’nın yöresel lezzetlerini tatmak için Lezzet-i Ala iki şubede misafirlerini bekliyor

Dünya mutfakları içinde ilk üç mutfak arasında gösterilen Türk Mutfağı, geçmişten günümüze köklü bir kültürel değere sahip olan mutfaklardan biridir. Orta Asya'nın göçebe kültüründe yer alan et ve süt ürünleri ile şekillenen Türk Mutfağı, her dönem gelişerek ve çevresinden etkilenip farklı kültürlerin özellikleriyle birleşerek bugünkü zengin yemek kültürünü oluşturmuştur.

Türk beslenme kültüründe yer alan geleneksel yiyecek ve içecekler beslenme alışkanlıklarının günümüz şartlarına göre değişmesi nedeniyle mutfak içindeki yerini zaman zaman kaybetse de günümüzde yöresel ve geleneksel gıdalara olan ilgi tekrar artmaya başlamıştır.

3 ÖĞÜN SERVİS

Bu hafta lezzet durağımızda mutfak kültürümüzde geleneksel yöresel lezzetlerimizi en özel halini sunan bir lezzet adresi "Lezzet-i Ala" dayız.

2013'te Gaziemir'de kurulan restoran, Mart ayında 2. şubesini Çiğli Atakent'te Ekol hastanesi kavşağında açtı. 330 kişi kapasiteli çok fonksiyonlu hijyen kurallarına uygun modern bir tesis olan Lezzet- i Ala, her türlü etkinliğinizi gerçekleştirebilir, dostlarınızla keyifli vakit geçirebilirsiniz. Sabah kahvaltısı, öğle ve akşam yemeği olmak üzere sabah 9:00 dan gece 12:00 ye kadar servis verilmektedir. Paket servis de bulunmaktadır.

Marka oluşumunun bir zorunluluk haline geldiği günümüzün çağdaş anlayışı, satmanın yolunun "marka olmak"tan geçtiği yönündedir. Güçlü bir markanın değeri, markanın müşteri tercihini ve sadakatini yakalayabilme gücünü gösterir. Markalaşma yolunda emin adımlarla ilerleyen Lezzet- i Ala ulusal marka olma yolunda ilerlemektedir. Kalitelerinin ve başarılarının sırrını sorduğumda; "İşinin ehli ustalar ile çalışıyoruz ve birinci sınıf malzemeler kullanıyoruz" demekteler ve işlerini sevgi ile tutku ile aşkla yapmaktadırlar.

AİLE İŞLETMESİ

Fazıl Kaya, kardeşi Tevfik Kaya ile birlikte çocukluklarından itibaren işin içinde. 1987 yılından itibaren amcalarından el almışlar. 2005 yılında sektörde profesyonel olarak çalışmaya başlamışlar. 2013 yılında Gaziemir'de kendi işletmelerini Lezzet-i Ala'yı açmışlar. Kardeş Tevfik Kaya mutfakta, Fazıl bey sahada. Yılların birikimi tecrübesi ile bu işe sevgilerini vermişler. 230 kişilik Gaziemir merkez şubede hijyen koşullarına uygun pek çok farklı hizmet sunuluyor. Toplantı salonu her türlü etkinliği organizasyonu gerçekleştirebileceğiniz at yapı ve teknik donanıma sahip.

KARACASU PİDESİ

Çok özel yöresel ürünlerin sunulduğu, 1. sınıf malzemelerin kullanıldığı fırından sıcak balon ve lavaş ekmeği ile serpme kahvaltı verilmektedir. Çorbalarda katkı maddesi bulunmuyor, 24 saat kemik suyu kaynatılarak ilikleri boşaltılıyor. Mercimek, ezogelin, domates, et suyu, işkembe, dil, beyin, tuzlama, karışık çorba çeşitleri kaşarlı pide ile servis edilmektedir. Pideleri ile ünlü Karacusu'dan oldukları için pide konusunda oldukça iddialılar. Ustaları da Karacasu'dan ayrıca ustalarını kendileri de yetiştirmektedirler.

Özellikle kıymalı Ala ve Kuşbaşılı Ala'nın kenarlarını katlamadan pişiriyorlar. Muhteşem, bayıldım denemenizi tavsiye ederim. Kıymalı, kuşbaşılı, peynirli, ıspanaklı peynirli, mantarlı, sucuklu, pastırmalı, kavurmalı ve piliç etli çeşitleri bulunmaktadır. Enfes lahmacun çeşitlerini de deneyebilirsiniz. Pizzalardan vejeteryan, karışık, margarita, ton balıklı çeşitleri bulunmaktadır.

Kebap çeşitlerinde de iddialılar. Adana, Urfa, Manisa, patlıcanlı, domatesli, Ali Nazik, kuzu ve piliç şiş çeşitleri, ızgara köfte, sarma beyti, kuzu pirzola, dana antrikot, dana bonfile çeşitlerini deneyebilirsiniz. Döner çeşitleri... İskender, sade, dürüm pilav üstü çeşitlerini deneyebilirsiniz. Kiremitte köfte, kaşarlı köfte, piliç, kuşbaşı ve kremitte mantar Ala çeşitlerini tadabilirsiniz. Çoban, peynirli Ege, mevsim, karışık, ton balıklı, tavuklu ve Ala Salata çeşitleri harika...Çocuklara özel menüsü de bulunmaktadır. Kendilerinin yaptığı özel tatlı çeşitleri fırın sütlaç, kazandibi, supangle, Kemalpaşa, damla sakızlı, tiramisu, incir dolması ve kabak tatlısı çeşitleri bulunmaktadır.