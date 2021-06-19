Boşnak böreğinden Girit zeytinyağlılarına yöresel lezzetlerin eşlik ettiği bir gün geçirmek için rotanızı Çeşme Ovacık’a çevirebilirsiniz

Bu hafta lezzet durağımızda Türkiye'nin en ünlü tatil beldelerinden Ege'nin incisi Çeşme var. Doğa ile iç içe, kalabalıktan uzakta, üzüm bağları ve zeytin ağaçlarının arasında, evcil hayvanları ile birlikte, farklı bir lezzet diyarı olan Noni's House'tayız. Ovacık'ta deniz ve doğa harikası bir ortamda kendinizi özel hissediyorsunuz. Çok farklı, naif bir tasarıma sahip bir yer Noni's House. Çeşme'de sadece bilenlerin gittiği ve birçok ünlünün vazgeçilmeyen adresi haline geldi bu mekan..

Türkiye'nin ilk 100 restoranı arasına gizli müfettişlerin oyları ile girmiş olup, birçok yazarın ve gurmenin de Çeşme'de uğranılması gereken mekanlar listesinde yer almıştır. 2014'te Çeşme Ovacık'ta, küçük bir bağ evinin bahçesinde başlayan bu hikaye, sekizinci sezonunda da aynı heyecan ve keyifle devam ediyor. Sezonda sırf kahvaltı için günler öncesinden yer ayırtmak gerekiyor. Ege yemekleri, özellikle de zerdeçallı, ekşi mayalı ekmeği, otlu Boşnak böreği ve pişileri ile kahvaltısı çok popüler. Mekana13 yaşında olan Golden Retriever cinsi Noni isimli köpeğin isminden esinlenilerek Noni's House ismi verilmiş. Burada herkes misafir. Noni en büyük patron ve ev sahibi. Kapıdan giren çocuk veya yetişkin herkes Noni nerde diye soruyormuş.

GÜNÜN HER SAATİNDE

Noni's House, deniz esintisi, özenli ve sıcak ambiyansı, keyifli müzikleri, deneyimli personeli ile kendinizi rahat hissedeceğiz bir yer. En önemli özelliği, günün her saati için farklı bir alternatif bulunması. Sabah nefis bir kahvaltı yapabilir, gündüz dostlarınızla kahve içip sohbet edebilir ve akşam saatlerinde keyifli bir yemek yiyebilirsiniz. Değişik konseptleri bir arada yaşayabileceğiniz çok çarpıcı bir mekan. Ayrıca, Noni's House'un mutfağında kendini sürekli geliştiren ve yeni tarifler çıkarıp sadece beğenildiğinde tatmin olan bir kadın var... Selin Solmazer... İzmir doğumlu, zarif, içten, samimi ve dürüst. Baba tarafından Giritli annesi ise Boşnak. Hayallerinin peşinden giderek Çeşme Ovacık'ta üzüm, zeytin ve çeşitli meyve ağaçları yetiştirmeye başlamış. Kendi bağ evinde, yerli yabancı turistlere Ege Yemek atölyeleri düzenlemiş. Kendi tarlasında yetiştirdiği zeytin, zeytinyağı, değişik otlar, sebzeler ve ev şarapları ile hazırladığı sofralar popüler olunca, 2014 yılında Noni's House isminde 100 kişilik bir restoran açarak kendi markasını yaratmış.

Restoranın tasarımını bizzat Selin Hanım üstlenmiş. Solmazer, "Buraya Noni's House'un farklı ve gerçekten sıra dışı olduğunu bilen, ve adeta o gün kendisini gerçekten ödüllendirmek isteyen özel insanlar geliyor. Burada çok özel bir şey yapıyorum ve beni anlayan ve bilen insanlar geliyor. İşimi sevgi ile yapıyorum. Burası benim hayat ve yaşam enerjim. Müşterimle aramızda çok özel dostluklar oluşturuyorum. İstanbul, Ankara ve Bursa'dan aralarında emekli büyükelçiler, yazarlar ve üst düzey yöneticilerin bulunduğu çok özel müşterilerimiz var. Kendim tüketmediğim hiç bir malzemeyi mutfağımda kullanmıyorum. Evimde ne yiyip içiyorsam onları misafirlerimize sunuyoruz. Bahçemiz ve ambiyansımız çok güzel, tıpkı küçük bir cennet gibi" dedi.

BOŞNAK VE GİRİT KARIŞIMI

Selin hanım Boşnak mutfağını, Girit'in meşhur zeytinyağı ve otu ile harmanlayarak çok özel bir kahvaltı tasarlamış. Dışarıdan hazır hiçbir ürün almıyorlar. Limon, portakal, kayısı, zeytin ve üzümü kendi bahçesinde yetiştiriyor. Tarladan ve bahçeden direkt en taze haliyle sofraya geliyor sebze ve meyveler. Taş fırında odun ateşinde pişen ekşi mayalı Napoli usulü pizza çeşitlerini mutlaka denemelisiniz. Ben şahsen bayıldım. Odun ateşinde pişen kuzu incik harika. Keşkeği ve ata kökenlerimden gelen Giritli mezeleri, zeytinyağlıları, Noni's Burger, Emmental peynirli ızgara sosis, yaprak ciğer ve özel soslu falafel gibi ara sıcakları ile Çeşme limonundan yapılan limonlu mereng, çikolatalı sufle ya da browni cheesecake gibi tatlıları en az kahvaltısı kadar iddialı.

Kahvaltıda ev yapımı salça ve sosla özel olarak hazırlanmış baharatlı peynir ezmesini ben ilk defa tattım. Sizin de mutlaka tatmanızı tavsiye ederim. Yine kahvaltıda verilen Noni's menemen ise efsane. Yurt dışından getirilmiş özel soslarla harika bir lezzet patlaması yaşıyorsunuz. Çedar peynirli kavurmalı yumurta da aynı eşitlikte muhteşem bir lezzet. Noni's House'un kahvaltısında yöresel özel peynirler ağırlıkta. Reçeller de ev yapımı özel ürünler. Gruplara özel olarak akşam yemeği servisi yapılıyor.

Son söz; Hayallerinizin peşinden gidip işinizi sevgi ve tutkuyla, ruhunuzu ve yüreğinizi katarak yapınca ortaya bir marka çıkarıyorsunuz. Selin hanımı tebrik ediyorum. Bu sektöre kattığı zarafet, incelik, özen ve kalite için. Bu marka ve lezzet yolculuğunda başarılar diliyorum.