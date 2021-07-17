33 yıldır Kestane Pazarı’ndaki yerinde hizmet veren Numan Pide’de bulunan 55 çeşidin içinden birini beğenemezseniz istediğiniz karışımı yaptırmanız mümkün

8 bin 500 yıllık geçmişe sahip olan İzmir'in tarihe açılan kapısıdır Kemeraltı, İzmir'e yolu düşenlerin mutlaka uğradığı, bu tarihi yapı çok kültürlü bir yapıya sahiptir. Uzun mesafe kervan ticaretinin İzmir'e yönlendiği 17. yüzyıldan itibaren ticaret merkezi olarak gelişen Kemeraltı, geleneksel dokusu ve yaşantısıyla bir kültürel miras mekânıdır.

Çeşitli ticaret ve zanaat unsurlarıyla birlikte renk, koku, lezzet ve yemeiçme, eğlence işlevlerini de barındıran insan hareketliliği, tarihi boyunca Kemeraltı'nın ruhunu. Kemeraltı bir esnaf dünyasıdır. Ege'nin gastronomi kültürünü en iyi hissedeceğiniz en iyi yerdir bu büyülü ortam.

Bu hafta lezzet durağımızda, İzmir Kemeraltı Çarşısı içindeki Kestane Pazarı'nın simge mekanlarından Numan Pide var. Ali- Aziz Numani kardeşlerin birlikte işlettiği Numan Pide bir aile işletmesi. Babalarından devraldıkları bu bayrağı daha yukarılara taşıyarak bugün İzmir'in en önemli lezzet adreslerinden birisi olmuşlar.

1957 yılında baba Piriştine'den göç etmiş, burada zor şartlarda adeta hayata tutunmuş. Numani kardeşler dönerci bir babanın oğulları. Çocukluktan itibaren bu sektörün içinde yer almışlar. Akif Türkbaşı'nın mekanında babasının yanında çırak olarak işe başlamışlar.

1980 yılında baba rahmetli olunca iki kardeş ayrılarak eski iş yerlerini kırmamak için çok iyi bildikleri döner işi yerine pide işine girmişler.

ÖDÜLLERLE GELİŞİM

Giriş o giriş 33 yıldır değişmeyen adresleri ile aynı yerinde 100 kişi kapasite ile hizmet veriyorlar. Numan Pide;

"İzmir'de pide nerede yenir?" sorusunun cevabıdır.

Birçok ödülün sahibidir.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve altı farklı kurumun belirlediği kriterleri yerine getirerek "Turuncu Çember" sertifikası almaya hak kazanmıştır. Turizm Bakanlığı İzmir İl Turizm Müdürlüğü ve paydaşlarının değerlendirmesi sonucunda SELLUKA belgesi ve ödülü, Konak İlçe Tarım Müdürlüğü'nün düzenlediği "Gıda Dostu Mutfağım" projesinin eğitimlerine gönüllü katılarak üstün başarı derecesi almışlardır.

HAMURU ÇOK ÖZEL

Şimdi iki kardeş her gün işinin başında hamur ve pide yapmayı biliyorlar.

Pandemiden sonra işler eski günlerine dönmüş. Benim ziyaret saatimde gündüz vakti yer bulmak zordu.

Numan Pide'yi bu kadar lezzetli ve farklı kılan unsurlar nelerdir diye insan sormadan edemiyor. Ben de bu soruyu Numan Pide'nin sahiplerinden Aziz Numani'ye sordum. Numani, "Birincisi, hamurumuzdaki karışım buraya özel. Kepek var, çavdar var. Burada en önemlisi oran, mayalama ve pişirmede ustalık farkı var. Pide hamuru el ile açılıyor ve taş fırın ve odun ateşinde pişiriliyor" dedi. En önemlisi de işlerine sevgilerini katıyorlar.

Ali ve Aziz Numani kardeşleri görünce göçmenlerin yüzlerindeki duruluğu, samimiyeti, sevgiyi hissediyorsunuz.

Aziz Numani işlerini anlatırken adeta yaşıyor. Bana göre bu başarının sırrı işlerini başında olmak, işini düzgün, sevgi ile aşkla tutku ile yapmaktır.

Bir de babalarından aldıkları düsturu, terbiyeyi, özeni işine olan sadakati hep yaşatıyor olmalarıdır.

Numani Ailesi'nin de mekanların kalitesini gözlerinden sakındığı anlaşılıyor.

Ali- Aziz Numani kardeşlerin en büyük mutluluğu müşterinin yüzündeki memnuniyet. Bütün bunlar bir arada olunca üstat Şıtkı Şükürer'in deyimiyle "gastronomik mabed" statüsüne ulaşıyorsunuz. Malzemeler hep birinci sınıf, tazelik ön planda, dondurulmuş hiçbir ürün kullanmıyorlar.

Telefonla et almıyorlar, kasaba bizzat kendileri giderek günlük alımları yapıyorlar. Ette dananın but ve kol kısmını tercih ediyorlar.

55 ÇEŞİT PİDE ÇIKIYOR

Numan Pide'ye gidince ne yemeli?

Öncelikle 55 çeşit pide içerisinden seçim yapmakta zorlanıyorsunuz. ben Aziz beyden yardım istedim. Numan Pide'nin bir özelliği de kişiye ve isteğe özel karışımlarla yaptıkları özel pideler.

Klasik meşhur kıymalı yumurtalı, Numan kuşbaşı, kavurmalı, kuşbaşı kaşarlı, otlu çeşitleri çedarlı, pastırmalı, sucuklu, tam karışık ve cevizli otlu cedarlı lahmacun çeşitlerinden denemenizi tavsiye ediyorum. Tabi günün sununda benim de favorim olan tahinli pidelerini tatmadan çıkmayın derim.

Son söz; İşinizi sevgi ve aşkla yapınca başarı gelmektedir. İzmir gastronomisine, mutfak kültürümüze katkılarından dolayı başta merhum babayı ve Ali- Aziz Numani kardeşleri tebrik ediyorum. Bu lezzet yolculuğunda başarılar diliyorum.