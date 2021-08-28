İzmir’in yeni yaşam merkezi İstinyepark, 1 Ekim’de açılıyor. Alaçatı’nın kahvaltısıyla ünlü mekanı Lime ve İmren’in eşsiz lezzetlerine artık İzmir merkezde de ulaşılabilecek

Bu hafta enfes lezzetler tadacağınız harika bir kahvaltı mekanına götüreceğim sizi... Lezzet durağımızda Ege'nin lavanta kokan şirin kasabası Alaçatı'da yeni nesil kahvaltı yeri Lime Alaçatı var. Saklı bir alanda görünmeyen özel bir bahçeye giriyor, kendinizi şehrin merkezinde ama yeşillikler içinde çok özel bir vahada buluyorsunuz. 1800'lere dayanan tarihi dokusuyla sadece İzmir'in değil, dünyanın da en güzel yerlerinden biri olarak adlandırılan son yılların en nezih ve popüler tatil beldesi Alaçatı'da.

Sosyal mesafe kurallarına uyularak masalar düzenlenmiş masalarda ancak 35 kişi kabul edebiliyorlar. Son dönemde gördüğüm tarzı, sunumu, konsepti ile en özel kahvaltı mekanı Lime Alaçatı. Alaçatı'nın markası, 1 Ekim'de kapılarını açacak olan Balçova'da 90 bin metrekare kapalı alana kurulu 5 yıldızlı bir otel ve kongre merkezinin yanı sıra dünyaca ünlü mağazalara ev sahipliği yapacak İstinye Park İzmir'de hem Lime Alaçatı hem İmren olarak yerini alacak.

SAĞLIKLI VE LEZZETLİ

400 metrekare açık kapalı alanla İmren aynı konseptini İstinye Parkta da devam ettirecek. 170 metrekare kapasitesi ile Lime Alaçatı'nın meşhur kahvaltısının yanı sıra brunch, hafif öğle ve akşam yemekleri, glutensiz ve vegan yemek seçenekleri de olacak. Şeker ve koruyucu katkı maddeleri kullanmadan yaptıkları çok rağbet gören paketli ürünlerinin satışı da olacak. Ayrıca ev yapımı reçelleri, çeşnili zeytinyağı, vintage, bitter ve glutensiz granola, biscotti, fındık ezmesi, meyve suyu çeşitlerini, ekşi maya ekmekleri ve kruvasan olmak üzere çeşitli doğal ürünlerini limealacati.com adresinden sipariş edebilirsiniz. Sağlıklı yiyecekler de lezzetlidir mottosuyla yola çıkan Lime Alaçatı, sağlıklı yaşamın önemini merkezine alarak bunu lezzet ile bir araya getiriyor. Bazı ürünleri ise glutensiz ve vegan beslenen kişilere uygun. Şekersiz ürünlerinde de tatlılığı; meyve, akçaağaç şurubu, hurma ve bal ile sağlıyorlar. Alaçatı'da bulunan 2.800 m2'lik İmren üretim tesislerinde bulunan çiftliklerinde; yumurtaları tavuklarından, sebzelerini ise mevsiminde tarlalarından toplayıp sofranıza getirme mutluluğunu yaşıyorlar.

MODERN VE GELENEKSEL

Lime Alaçatı kahvaltısının bu kadar özel ve sıra dışı olmasının nedeni, 80 yıllık Alaçatı Tatlıcısı İmren'in birikimini, kültürünü, lezzetlerini alarak, geleneksel Türk kahvaltısına Avrupai bir yorum katılarak özel bir konsept ortaya çıkarmış olmaları. Yani, İmren kahvaltısının yeni nesil versiyonu olmuş. Burada sizi eğitimli modern zarif bir kadın Sevgi Ölmezer karşılıyor. Ekonomi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler mezunu yurt dışında yaşamış birikimli, donanımlı. İşini tutku ile yapıyor. Lime Alaçatı'nın işletmecisi yani her şeyi. Lime Alaçatı'da asitli içecekler ve ambalajlı ürün bulunmuyor. Kahvaltı ürünleri siz sipariş verdiğinizde size özel olarak taze hazırlanıyor. Reçeller ev yapımı, kendi bahçelerinden toplanan taze meyvelerden yapılıyor. Biber, domates, salatalık, semizotu, karpuz, kavun kendi tarlalarında yetiştiriliyor. Ekmekler 92 yıllık ekşi maya ekmeği. Kruvasan, sandviç, pankek ve ekmek üstü açık kek tarzı ürünler minimum şekerli. Orman meyvelerini çok sık olarak pankekte ve kruvasanların yanında dekor olarak kullanıyorlar. Bademli limonlu kruvasanı efsane mutlaka tatmalısınız. Mekanın spesiyali olan pankek; süt reçelli pankek üzerinde, kurabiye parçaları ve muz ile servis ediliyor.

BİR GELENEĞİN ADI: İMREN

Alaçatı'nın kalbinin attığı yerde eşi benzeri olmayan bize özel lezzetleri, geleneksel Türk tatlıları ile çok özel Fransız ve dünya lezzetlerini bulabileceğiniz yer Alaçatı Tatlıcısı İmren. 1941 yılında başlayan tatlı ve helva üretimini geleneksel üretim tekniklerimizi koruyarak devam ettiriyorlar. Bugün 4. kuşak Ekrem ve Eren Ölmezer kardeşler tarafından yönetiliyor. Geleneksel üretim teknikleri ile hazırlanan tatlıları, helvaları, cafesi ve oteli ile mükemmeli arzulayan Alaçatı'ya aşkla bağlı olanlara hizmet ediyorlar.

Meşhur kahvaltısı ve birbirinden leziz kendine has gurme lezzetleri ile Alaçatı'nın en gözde kafelerinden olan ve Alaçatı'nın kalbinde yer alan Alaçatı İmren Han Cafe'de kendinizi ödüllendirebilirsiniz. Diğer bir faaliyet alanı olan Alaçatı İmren Han Otel ve Konakları'nda Alaçatı'nın eşsiz ruhundan ve huzurlu ortamından ilham alınarak geleneksel Alaçatı mimarisi ile yapılmış otellerinde kusursuz konaklama deneyimini misafirlerine sunmaktadır.

Son söz; Geleneksel Türk kahvaltısına İmren'in 80 yıllık lezzetlerini ekleyerek modern bir yorum katarak kahvaltı ve enfes lezzetli ürünlerini şimdi İzmir'in yeni merkezinde bulabileceksiniz. İşinize sevgi ile insanlara sağlıklı olanı en iyiyi sunmak için yola çıkarsanız başarı kaçınılmaz olur.