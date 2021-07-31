BUGÜNKÜ lezzet durağımız, geleneksel yiyeceklerimizden döneri, en özel haliyle ve gerçek lezzetinde sunan Fezz Döner. ALSANCAK ve Bostanlı’daki şubelerine bir yenisini daha ekleyecek olan Fezz Döner, İzmir’in ve Türkiye’nin döner konusunda önemli bir lezzet adresi olmaya aday

Dünya mutfakları içinde ilk üç mutfak arasında gösterilen Türk Mutfağı, geçmişten günümüze köklü bir kültürel değere sahip olan mutfaklardan biri. Orta Asya'nın göçebe kültüründe yer alan et ve süt ürünleri ile şekillenen Türk Mutfağı, her dönem gelişerek ve çevresinden etkilenip farklı kültürlerin özellikleriyle birleşerek bugünkü zengin yemek kültürünü oluşturmuş. Türk beslenme kültüründe yer alan geleneksel yiyecek ve içecekler beslenme alışkanlıklarının günümüz şartlarına göre değişmesi nedeniyle mutfak içindeki yerini zaman zaman kaybetse de, günümüzde yöresel ve geleneksel gıdalara olan ilgi tekrar artmaya başlamıştır.

DÜNYADA İLK SIRALARDA

Günümüzde insanlar, teknolojinin gelişmesi, kentleşme, kadının iş hayatına katılması, iş temposunun yoğunluğu, seyahat etme, yalnız yaşama gibi sosyoekonomik ve kültürel çeşitli etkenlerle beslenmelerine daha az zaman ayırıyor ve dolayısıyla bu etkenler beslenme alışkanlıklarını değiştiriyor. Bu değişim içerisinde "fast-food" olarak adlandırılan hazır hızlı yemek sistemi İkinci Dünya Savaşı'nın ardından günümüze kadar toplumların beslenme ihtiyaçlarını gidermede küresel ölçekte hızla yayılarak önem kazanan bir sektör haline gelmiştir. Döner kebap, hazır hızlı yemek sistemi içerisinde tüketilen yiyecekler arasında dünyada ilk sıralarda gelen geleneksel bir Türk yiyeceğidir. Döner kebabı, ilk olarak Bursa'da yaşayan İskender Bey tarafından, yaklaşık 150 yıl önce kuzu çevirme yemeğinin yapım tekniğinden yararlanarak kemiksiz kuzu ve dana etlerinin şişe takılması ve ateş karşısında pişirilmesi ile ortaya çıkmıştır.

DAHA SAĞLIKLI VE HESAPLI

Döner günümüzde sadece Türkiye ve Almanya'da değil, Avrupa'nın pek çok kentinde ve hatta Amerika Birleşik Devletleri'nde bile tanınan bir lezzet haline geldi. Dönerin bu kadar başarılı olmasının ve sevilmesinin birçok nedeni var. Ama şüphesiz bunlardan en önemlisi piyasadaki diğer fast food ürünlerine göre daha sağlıklı ve daha hesaplı olması. Hijyenik koşullarda, gıda sağlık standartları dikkate alınarak üretilen bir döner taze, besleyici ve ucuz bir gıda ürünü. Bu nedenle de yıllardır Almanların gönlündeki yerini genişletiyor, pazarı büyüyor ve hatta pek çok dünya devi fast-food zincirini bile geride bırakan üretim ve satış rakamlarına ulaşıyor.

ÖNEMLİ BİR ADRES OLUR

Bugünkü lezzet durağımızda, Türk mutfağının geleneksel yiyeceği olan döneri en özel haliyle ve gerçek lezzetinde sunan %100 yaprak döner Fezz Döner'deyiz. Bostanlı merkezde 2. şubesini 1 ay önce açmışlar. Merkez şube Alsancak'ta, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü'nün karşısında 6 yıl önce açılmış. Şimdilik sadece döner çeşitleri bulunuyor ama Eylül ayında başlayacak olan menüsünde burger, köfte çeşitleri, salata ve tava çeşitleri mevcut olacak. Her iki şubede de paket servis bulunuyor, bu özel lezzet bir telefonla kapınızda oluyor.

Önümüzdeki günlerde Alsancak Gündoğdu'da 3. şubeyi açacaklar. Alsancak 40 kişi, Bostanlı bahçesi ile birlikte 60 kişi kapasiteye sahip. Alsancak'ta baba Haldun Gerçek ve oğul Cem Gerçek yönetiminde, Bostanlı'da Oğulcan Sarı ortaklığında kurulmuş. Fezz Döner gerçek anlamda son zamanlarda yediğim en iyi dönerlerden birisi. Gönül rahatlığıyla gidebilirsiniz. Büyüme süreçleri doğru yönetilirse İzmir'in ve Türkiye'nin döner konusunda önemli bir lezzet adresi olur.

ÇORBA ÇEŞİTLERİ GELİYOR

Fezz Döner'in lezzetinin ve kalitesinin farkı hayvanı but olarak kendilerinin alması ve işlemesi; bu iş için özel ustaları var. Kendilerine özel marinasyonları var, beyaz karabiber kullanıyorlar. Kendilerine ait pişirme yöntemleri var, odun ateşinde pişiriyorlar. %100 dana eti yaprak döneri kendileri sarıyorlar. Dürüm döner, pita ekmeğine, ekmek arası, İskender döner, pilav üstü, sade döner, döner beyti, kaşarlı kaşarsız, çedarlı dürüm ve çedarlı pide çeşitleri mevcut. Önümüzdeki günlerde Bostanlı'da çorba servisi başlayacak. Çorba çeşitlerini Fezz kalitesi ve güvencesinde tadabilirsiniz. Cem Gerçek ve Oğulcan Sarı, üniversite öğrencisi ve ev arkadaşları. Arkadaşlıklarını profesyonel iş arkadaşlığına dönüştürerek iş yaşamının içine girmişler. Hem öğrencilik yapıyor hem çalışıyorlar. Hayallerinin peşinden gidiyorlar... Oğulcan Sarı, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencisi, Cem Gerçek Viyana Üniversitesi Uluslararası İlişkiler son sınıfında okuyor.

SON SÖZ: Fezz Döner'in kalitesi ve lezzetinin yanında beni heyecanlandıran, mutlu eden genç girişimcilerin işine olan sevgisi bağlılığı, tutkularıdır. Bu yaşta hem okuyup hem sorumluluk alıp genç girişimci olarak ticari yaşamının içerisinde yer almışlar. Bu iki genç kardeşimiz, gençlerimize örnek olmuş, ülkemiz ve geleceğimiz adına bizleri umutlandırmışlardır. Mutfak kültürümüze ve gastronomimize bu genç yaşta yapmış oldukları katkılardan dolayı teşekkür ediyorum.