Sındırgı’nın termal sularıyla rahatlayacağınız bir iki günlük kaçamakta yöresel lezzetleri tadabilir, ruhen ve bedenen yenilenebilirsiniz

Hayallerin ilmek ilmek dokunduğu Yağcıbedir halıları ve şifalı suları ile ünlü Sındırgı, leyleklerin yuva kurduğu, mutluluk ve sağlık veren bir şehirdir. Sındırgı, Türkiye'nin saklı kalmış şifa cennetidir. Termal turizm bölgesi olarak ilan edilen Sındırgı'nın selenyum minerallerince zengin suları hem şifa dağıtır hem de şehri ısıtır.

Bu hafta lezzet durağımız muhteşem bir doğaya sahip, kızıl çam ormanlarının kuşattığı, eşsiz travertenler ve Simav Çayı üzerindeki göl manzarasını kusursuz bir tabloya dönüştüren, Balıkesir'in şifalı suları ile ünlü Sındırgı'da Obam Termalde'yiz. Doğayla bütünleşen özel tasarlanmış mimarisi ile; kış aylarındaki göl manzarasına yılın on iki ayındaki orman manzarasını da katıyor.

Obam Termal, hem yalnız kalarak sükunet bulmanız; hem de sosyalleşerek eğlenebilmeniz için detaycı bir yaklaşımla projelendirilmiş. Şehir, insanı tabiattan uzaklaştırıyor, doğuştan gelen tabiat aşkını diriltmenin yegâne çaresi elbette yeşile koşmak, onunla kaynaşmaktır. Doğa yürüyüşü detoks havası gençleşmeye yönelik kafa dinlendirici bir ortamda, yaşamın stresinden uzak doğa ile iç içe olmak istiyorsanız adresiniz Sındırgı Obam Termal Resort & Spa dır.

Doğa oteli olduğu ve butik havası estiği için detoksu tercih eden müşteriler tercih etmektedir. Kaynağından doğal ortamda yeryüzüne çıkan 98 derece şifalı termal kaplıca suyu beden ve ruh sağlığını zinde tutuyor. Şehirden kaçıp doğa ile baş başa, şifalı sularla temiz havada yenilenmek, tazelenmek isteyeler için özel bir yer. Obam Otel'i klasik otellerden farklı olarak değişik bir mimariyle ferahlık hissi uyandıran bir tavırla inşa edilmiş. Türkiye'nin her tarafından gelen misafirler için sağlık ve sükûnet mekanı olması tercih edilmesindeki en büyük sebeplerden biri

TERMAL EĞLENCE

Sağlık Bakanlığı'ndan alınan rapora göre, Obam Termal Otel'in sahip olduğu suda vücuda sağlıklı florürlü termomineraler bulunuyor. Bu mineraller romatizmal hastalıkları, kronik bel ağrıları, eklem hastalıkları, yumuşak doku hastalıkları ve spor yaralanmalarının iyileşmesine fayda sağlıyor. 50 bin metrekare açık alan üzerine kurulu termal merkezin mimari yapısı, gerek otel gerek villa yerleşkesiyle su ile yapılan tedaviler için özel olarak tertip edilmiş. SPA merkezinde, açık veya kapalı yüzme havuzu, Türk ve Fin hamamı, sauna, buhar salonuyla birlikte çeşitli terapilerin tatbik edildiği odalar mevcut. Bu havuzlar kadınlara ve erkeklere mahsus olarak ayrılıyor. Grup halinde veya iş amaçlı gelecekler için toplantı salonu, çocukların zaman geçireceği su kaydırakları, spor salonları ve oyun alanı da düşünülmüş. Obam Termal Spa Merkezi'nde konusunun uzman ekip ve gelişmiş teknolojik ekipman misafirlerin kişisel bakım ve dinlenme ihtiyaçlarını özenle sağlıyor.

YÖRESEL LEZZETLER

Obam Termal Otel'in mutfağı organik gıda ürünlerinin sıkça kullanıldığı özel bir mutfak. Türk ve dünya mutfaklarından eşsiz lezzetler ile donatılan menüler tadı damağınızda bir tatil ayrıcalığı yaşatıyor. Genel Müdür Emin Albayrak'ın uzmanlık alanı olan mutfakta önemli değişiklikler yaşanmış. Geleneksel mutfağımızla, Uzakdoğu ve dünya mutfaklarından oluşan bir mutfak oluşmuş. Otelde bir adet ana restoran, bir adet A la carte restoran ve bir adet de açık restoran var. Yöresel lezzetlerin de yer aldığı menüde bölgeye özgü mezeler ve yemek çeşitleri sunuluyor. Restoranda kullanılan malzemelerin büyük kısmı bölgede üretilen üreticilerden en taze doğal ürünlerden alınıyor. Et çeşitleri Balıkesir'in en özel kıvırcık kuzuları ve yörenin meralarında beslenen hayvanlardan karşılanıyor. Et sote, kuzu tandır, kavurma, son dönemde de dünya mutfağındaki lezzetlere de yer vermişler. Yarım pansiyon konseptinde bir termal tesis olduğu için hedef kitlesi iç pazar. Gastronomi ve mutfak kültürümüzdeki son değişikleri takip ediyorlar özel lezzetler sunuyorlar.

DÜNYA MUTFAĞI DA VAR

Dana firika, fajita, Uzakdoğu baharatları ile soslandırılmış, tatlandırılmış tavuk çeşitleri, Güney Amerika'nın acılı pişirme teknikleri ile dana frikese mutlaka denemeniz gereken lezzetler arasında. Aperatif olarak ikram saatinde mercimek köfte, soslandırılmış makarna çeşitleri, mücver, geleneksel sebzeli patates ve börek çeşitleri veriliyor. Öğlen çocuklara yönelik hamburger, ızgara köfte, cheeseburger, patates ve makarna çeşitleri alakart olarak hizmete sunuluyor. Ara sıcaklarda Türk mutfağında var olan sıcak, soğuk başlangıçlar, humus, çiğköfte, fava, mütebbel, Akdeniz mutfağına hakim olan zeytinyağlı çeşitleri, dolma çeşitleri, enginar, portakallı kereviz, taze fasulye, barbunya, kabak çeşitleri sunuluyor. Sabah kahvaltısında klasik kahvaltının yanında yöresel ürünlere de yer veriliyor. İsteğe göre gözleme, krep, omlet çeşitleri ve çember yumurta gibi lezzetlerle kahvaltınızı çeşitlendirebiliyorsunuz. Tatlı olarak, geleneksel şerbbetli ve süt tatlıların yanında panna cotta, krem karamel, şarlot pasta, cheese cake gibi tatlılar sunuluyor.

Son söz; Sahip olduğu tüm bu ayrıcalıklarla Obam Termal Resort Otel & Spa, hayatın telaş ve stresinden arınarak moral, huzur ve sağlık depolayacağınız kusursuz bir tatil vaadiyle sizleri çağırıyor.