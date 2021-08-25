Tarihin, enerjinin, doğanın ve emeğin kenti, kültürel değerleri eşsiz tabiatı, emektar insanları ile Ege'nin geleceğe dönük yüzüdür Soma. Geniş bir ova üzerine kurulan kent, linyit kömürünün üretildiği açık ve kapalı havzaları ile Türkiye'nin enerji deposudur. 1957'de kurulan Soma Termik Santrali Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu karşılamaktadır. Lezzeti ile nam salan patlıcan çığırtma, kabaklama, çeneçarpan çorbası meşhur tarihi helvası ile Soma gastronomide de iddialı. İstanbul- İzmir otoyolunun Soma'dan geçmesi ise artı değeri... Günümüzde artık yalnızca ürün ve hizmetler değil; ülkeler, bölgeler hatta şehirler de markalaşmanın konusu haline gelmiştir. Şehir markalaşması stratejileri, sadece turistler için bir cazibe merkezi haline getirmek için değil, aynı zamanda yeni yerleşimcileri, yatırımcıları ve girişimcileri çekmek için de uygulanmaktadır. Bunun için ise şehrin tüm paydaşlarının markalaşma sürecine katılması ve şehre uygun marka kimliğinin oluşturulması önemlidir.

KAZ DAĞLARI'NIN ETKİSİ

Ben Egeliyim, bölgemdeki güzel gelişmeler beni heyecanlandırıyor, mutlu ediyor. Soma'da son dönemde güzel gelişmeler oluyor. Örneğin zeytinyağ üretimi... Soma'da asırlık zeytin ağaçlarından üretilmiş kalitede ve aromasıyla tescillenmiş lezzetin saf damlası olan zeytinyağları yurt içi ve yurt dışında büyük ilgi görüyor. Soma zeytinyağının tanınırlığının artırılması amacıyla çaba gösteren ilçenin bütün kurumları, son dört senedir ulusal ve uluslararası ödüllerle bu emeğin karşılığını aldı. Zeytinyağını markalaştırmak için yapılan örnek çalışma meyvelerini verdi. Soma Kaymakamı Fatih Akkaya'nın koordinasyonunda, Belediye Başkanı Ali Tulup, Tarım Orman Müdürü Hayati Aslan ve ilçenin bütün kurumları ve sivil toplum örgütleri el ele vererek 'zeytinyağı've 'tahin helvaya' coğrafi işaret almak için gerekli başvuruları yaptı, sonucunu bekliyorlar. Soma, bünyesinde yer alan Kaz Dağları Havzası nedeniyle muhteşem bir iklim ve toprak yapısına sahip... Zeytin üreticilerinin kaliteli üretim yapma çabası ve becerileri, zeytinyağının kaliteli olmasında en büyük etkenlerden biri.. Soma Kaymakamı Fatih Akkaya "İlçemizin sadece kömür kent olarak değil tarımda ve özellikle de zeytinyağında kalite olarak üst sıralarda olduğunu gözler önüne sermek amacıyla kamu kurum ve sivil toplum kuruluşlarımızla, şehrin tüm paydaşları ile ortak hareket ederek şehrimize özgü ürünlerimizin markalaşması için projeler üretiyor çalışıyoruz" diyor.

ORGANİK ÜRETİME TEŞVİK

İtalya, ABD, Arjantin, İngiltere ve Japonya gibi birçok ülkeden ödüller alan, Anatolian Uluslararası Zeytinyağı Yarışması'nda Blend Kategorisi'nde bu yıl da Altın madalya kazanan Antikas markasının sahibi Ertuğrul Özcan ve yine aynı yarışmanın Organik Kategorisi'nde Altın madalya alan Aliolive markasının sahibi Ali Köse ile görüşme fırsatım buldum. Aliolive'in sahibi Ali Köse tamamen organik üretim yaptıklarını bu konuda profesyonel danışmanlık aldıklarını belirtiyor. Gördüğüm o ki, kesinlikle fenni, zirai gübre ilaç ve zehir kullanmıyorlar. Yaptığım tadımda gerçekten ödülü fazlasıyla hak ediyorlar. Aldıkları ulusal ve uluslararası ödüller teşvik edici olmuş, markalaşma yolunda önemli adımlar atıyorlar.

TARİHİ YERLİ ÜRETİM HELVA

Soma ile özdeşleşen, marka olmuş lezzetlerden biri de Yapıcı Helvaları. 1952 yılında kurulmuş firmanın 3. kuşak temsilcisi Gökalp Yapıcı, dedesinden babasına geçen sonra da kendisine ulaşan reçeteyle, formüllerle üretim yapıyor. Helva, eski usul yöntemle tamamen yerli susamla küllü suda susamları yıkanarak, doğal değirmen taşında tahin çekerek yapılıyor. El emeği ile üretim olduğu için talebe yetişemiyorlar. Hiçbir katkı maddesi olmadan, glikoz kullanılmadan üretim yapılıyor. Sade, kakaolu, Antepli ve cevizli çeşitleri var.

Son söz; "Şehir pazarlaması, şehrinize olan aşk ve bu aşkı diğer insanlara göstermek ile ilgilidir." M.Kavaratzis