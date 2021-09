Türkiye'nin uluslararası piyasalarda marka değeri olan en önemli tarımsal ürünlerinden biri de tütündür. Tarımsal alanda süre gelen sorunlar nedeniyle çiftçi tütün üretiminden kopmakta ve yeniden tütün üretimine dönmemektedir.

Türk tütüncülüğünün en büyük ve köklü sivil toplum örgütü olan Tütün Eksperleri Derneği 64. Seçimli Olağan Genel Kurulu'nu gerçekleştirdi. Derneğin genel kurulunda Tütün Eksperleri ile tütün ve tütün mamulleri sektörünün sorunlarına ilişkin değerlendirmeler yapıldı. Mensubu olmaktan gurur duyduğum Tütün Eksperleri Derneği, Türk tütüncülüğünün en önemli örgütlü temsilcisidir. Tütüncülüğün gelişmesinde ve yaşamasında çok önemli bir görev ve misyon yüklenmiş durumdadır. Dernek bütün siyasi değerlendirmelerin dışında kalmış, her zaman her koşulda Türk Tütüncülüğü ve tütün üreticisinin yanında olmuştur.

TÜRKİYE'NİN HER KÖŞESİNDELER

Tütüncü bir ailenin çocuğuyum; bu işin uzmanlığını yaptım, Tütün Eksperliği okudum. Tütün Eksperliği Tütün Teknoloji Mühendisliği, daha çok tütün tarımı ile uğraşan ailelerin çocuklarının tercih ettiği bir meslektir. Tütün Eksperleri tütüncüyü, bu zor, zahmetli, meşakkatli işi iyi bilir. Türkiye'nin her köşesinde gece gündüz eşinden, çocuklarından ayrı görev yapmışlardır. İş garantisi ve maddi sebeplerden dolayı çok yüksek puanlarla bu okulu tercih etmişlerdir. Tütün Eksperleri kendilerini her konuda yetiştirmiş, bu yüksek potansiyelleri ile donanımlı ve birikimli bir meslek camiasıdır.

Tütün Eksperleri Derneği'nin hazırladığı tütün raporuna göre, dünyada 'Oryantal' tip tütün üretiminde uzun yıllar boyunca söz sahibi olan Türkiye son yıllarda üretim rakamlarında yaşanan düşüşe rağmen hala lider ülke konumunu sürdürmektedir. Oryantal tütün üretiminde ülkemizi, rakip ülkelerle mukayese ettiğimizde yıllar itibarı ile rekolte değişimleri olmakla beraber 180 milyon kilogramlık Dünya Oryantal Tütün Pazarı'nın yaklaşık % 35'i Türkiye'ye aittir. Türkiye, yıllık 19 milyar liralık sigara tüketimiyle dünyanın en büyük 7. sigara pazarı durumunda.

YERLİ TÜTÜN KULLANIMI

7255 Sayılı Torba Yasa ile sigara üreticileri 2022 yılı için yüzde 17, 2023 yılı için yüzde 21 ve 2024 yılı için yüzde 25 yerli tütün kullanmak zorundalar.

Halen iç piyasaya arz edilen tütün mamullerinde 13 bin 400 ton olan yerli tütün kullanım miktarının bu düzenleme ile 2022 yılında 7 bin ton artışla 20 bin tona çıkması beklenmektedir. 2020 yılı itibarı ile sigara üzerindeki vergi yükü %63'ü ÖTV olmak üzere ortalama % 81 civarındadır. Bu vergi uygulaması ile artan sigara fiyatlarının özellikle genç neslin erken yaşta sigaraya başlamasının engellenmesi, orta ve düşük gelir grubundaki sigara tüketicilerinin ise sigarayı bırakmaları hedeflenmiştir.

Son söz; Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Milli Tarım Projesi ile yeniden tanımladığı Tarımsal Havzalar içerisine tütünü de dahil ederek üreticilerimizin desteklemelerden faydalanmasının önü açılmalıdır. Bu destek aynı zamanda tütün ihracatına da verilmiş bir destek olacaktır.