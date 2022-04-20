UNESCO Dünya Mirası, ilklerin kenti Bergama

Bergama, 8.500 yıllık tarihi, olağanüstü doğası, şifalı kaynaklarıyla Doğu'nun en batısında, Batı'nın en doğusunda özel bir kenttir. Tarihi boyunca birçok uygarlığa ev sahipliği yapan, çeşitli bilimlerin doğuşuna tanıklık eden Bergama, İzmir'in öncü kent yapısına sahip bir ilçesidir. Bu öncü yapılardan biri de tıp ilmidir. Bergama; müzik, tiyatro, spor, güneş, çamur gibi doğal tedavi yollarının ilk kez kullanıldığı, tıp ve eczacılığın simgesi olan yılanın bulunduğu, ilk büyük hastane olan Asklepion'un kurulduğu, ilk psikoterapinin yapıldığı, ilk afyon modeli ilaçların hazırlandığı bir sağlık kentidir aynı zamanda.

100 YILINI PLANLIYORUZ

Bergama, sahip olduğu tarihi ve kültürel değerleriyle dünyanın 999. Türkiye'nin 13. ve İzmir'in ilk UNESCO Dünya Mirası alan ilçesidir. İlklerin kenti Bergama'nın genç, dinamik, karizmatik ve başarılı Belediye Başkanı Hakan Koştu'yu ziyaret ettim. Başkan Koştu, heyecanlı bir yapıya sahip; hizmet aşkıyla yanıp tutuşuyor, projelerini, hizmetlerini hayallerini anlatırken gözlerinin içi parlıyor. Büyük Usta Mimar Sinan "Yaptığı işi gönlünde hissedenin içinde ırmaklar çağlar" demiş.

Başkan Koştu "Bergama'nın geçmiş 30 yıllık hayallerini, vizyon projelerimizle gerçeğe dönüştürüyoruz" diyor.

Kuzey Ege'nin parlayan yıldızı, verimli Bakırçay Ovası'nın merkezi, İstanbul-İzmir Otobanı, 1915 Çanakkale Köprüsü, Kuzey Ege Otoyolu, Batı Anadolu Serbest Bölgesi (BASBAŞ), Organize Sanayi Bölgesi, Tarım İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ve Zeytindağ Çandarlı Limanı ile tüm Türkiye'nin bir anda dikkatlerini üzerine çeken Bergama'nın Belediye Başkanı Koştu, "Kentimizin önümüzdeki 100 yılını şimdiden planlıyoruz" diyor.

PROJELER GERÇEKLEŞİYOR

Başkan Koştu, "Hemşerilerimize yapılmasını vaat ettiğimiz vizyon projelerimizin her birisini geride bıraktığımız görev süremizin 3'üncü yılında ete, kemiğe bürünür hale getirmenin sevincini yaşıyoruz" diyor. 2024 yılına gelindiğinde Bergama'nın tarihiyle, yollarıyla, çevresiyle bambaşka bir şehir olacağına işaret eden Belediye Başkanı Hakan Koştu, "Geçtiğimiz 3 yılı çok verimli bir şekilde değerlendirdik. Pandemi döneminde planlamalarımızı yaptık. Projelerimizin hazırlığını, etütlerini bitirdik. Birçoğunun startını verdik. Bergama'da sosyal hayatını yeniden düzenleyecek vizyon projelere başladık" diye konuştu.

TURİZM ŞAHLANDIRILACAK

Bergama bir hayali daha gerçekleştiriyor, Selinos Antik Kanal ve Restorasyon Projesi ile tarihi değerleri Bergama'mıza kazandırıyorlar. Şehrin imajına değer katmak üzere Vakıf Zeytinliği sosyal bir yaşam alanı haline getiriliyor.

Son söz; Başarı, içindeki potansiyeli en iyi şekilde işleyip üstün sonuçlara çevirmektir.

Büyüklük, kendi hayatından taşıp dünya ve insanlığa katkıda bulunmaktır.