Pide yemek için Karacasu’ya gitmeye gerek yok

Karacasulu kardeşlerin Gaziemir ve Bostanlı’ya getirdiği meşhur pideden önce kemik sulu çorbalardan içmek hem şifa hem lezzet vadediyor. Bir rahmet ve mağfiret ayı olarak bildiğimiz Ramazan, bütün Müslümanlar tarafından özlemle beklenir, haftalar öncesinden hazırlıklar yapılır, bir ay boyunca dolu dolu yaşanır ve gidişinden itibaren, gelecek yılın Ramazan beklenmeye başlanır. Bu vesileyle tüm okuyucularım mübarek Ramazan Bayramı'nı kutluyorum.Rabbim yenilerini hep birlikte yaşamayı görmeyi nasip etsin.Gastronomi, kültürlerin toplumların birleştirici bir unsuru olarak karşımıza çıkıyor. Yemek kültürü, sofraların etrafında birleşen insanları yakınlaştırıyor.Ortak bir dil konuşmalarını ve kültürlerin kaynaşmasını sağlıyor. İftar sofraları, Ramazan'ın kültür zenginliğine katkıda bulunan en önemli etkinliklerdendir.En sade yaşayan ailelerden en şatafatlı yaşayan ailelere kadar, herkesin iftar sofraları ramazan ayında dolup taşar.Bu hafta lezzet durağımızda Ramazan ayı boyunca en zengin ve lezzetli çeşitleri ile iftar sofralarının dolu dolu kurulduğu pideleri ile ünlü Lezzet-i Ala'dayız.Lezzet-i Ala hem Türk mutfağının yöresel lezzetlerini sunuyor hem de kaliteli hizmet veriyor. 9 yıl önce Gaziemir'de kurulan Lezzet-i Ala, ikinci şubesini Ataşehir'de açtı. Açıldığı günden itibaren yoğun bir ilgi ile karşılaşan Lezzet- Ala bölgenin en şık modern tesisini sağlıklı temiz lezzetli alternatiflerle müşterilerine lezzet şöleni yaşatıyor. İzmir'de pide nerede yenir derseniz pidenin en önemli adreslerinden birisi Lezzet-i Ala'dır.Benim favorim kenarları katlamadan pişirilen kuşbaşılı Ala çeşidine bayılıyorum, denemenizi tavsiye ederim.Ataşehir Lezzet-i Ala'da da toplantı salonu, özel etkinlik alanı gibi birçok alternatifler var. Lezzet-i Ala hızlı ve kaliteli hizmet anlayışı ile modern tesiste enfes lezzetler eşliğinde aynı anda 330 kişiye hijyen kuralları içinde hizmet ediyor. Geniş ve ferah bir mekanda her türlü davet ve organizasyonun gerçekleştirilebileceği modern mimarideki yeme-içme tesisi, bölgeye de zenginlik ve renk kattı. Nezih dekorasyonuyla modern ama sıcak, ferah, renkli ve doğal bir konseptte hizmet veriyorlar. En önemlisi işlerini severek yapıyorlar, müşterilerine hep özel ve değerli hissettiriyorlar. Sabah kahvaltısı, öğle ve akşam yemeği olmak üzere saat 09.00'dan 24.00'e kadar üç servisin verildiği restoranda paket servis de bulunuyor. Kısa sürede markalaşma yolunda emin adımlarla ilerleyen Lezzet- i Ala, Fazıl Kaya ve Tevfik Kaya kardeşlerin yönetiminde damaklarda tat bırakıyor. Disiplin, ekip ruhu, müşteriye sevgi saygıyı düstur edinen Lezzet- i Ala marka olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.Kalitelerinin, bunca yıl tercih edilmelerinin sırrını, "Mutluyuz, heyecanlıyız, birlikte üretmenin, paylaşmanın, müşteriye saygının, güvenin, işimizi severek yapmanın karşılıksız kalmadığını görüyoruz. İşinin ehli ustalar ile çalışıyoruz ve birinci sınıf malzemeler kullanıyoruz.Kaliteden lezzetimizden asla taviz vermiyoruz. Ürünlerimizi yöresinden en doğal haliyle tüketiciye ulaştırmaya çalışıyoruz " diyerek açıklayan Fazıl Kaya, kendisinin sahada kardeşi Tevfik Kaya'nın mutfakta olduğunu, yıllardır sektörde bulunmanın avantajını kullandıklarını söylüyor. Merkez Gaziemir şubesi 230 kişilik mekanda müşterilerine hizmet veriyor. Ulusal bir marka olmak isteyen Kaya kardeşler, 1200 metrekarelik restoranda çocuk oyun parkı, toplantı odaları, aile ve iş yemekleri alanlarını bile düşünmüşler.Çok özel yöresel ürünlerin sunulduğu,1. sınıf malzemelerin kullanıldığı Lezzet- i Ala'nın her iki restoranında da çok iddialı yemekler bulunuyor. Çorbalarda katkı maddesi bulunmuyor. Öğlen ve akşam olmak üzere günde iki kez çorba yapılıyor. Kemikler 24 saat kaynatılarak ilikleri boşaltılıyor. Sonra da çorba çeşitlerinde kullanıyor. Çorba çeşitleri arasında mercimek, ezogelin, domates, et suyu, işkembe, dil, beyin, tuzlama, karışık bulunuyor. Pide konusunda iddialılar. Çünkü kökleri pideleri ile ünlü Karacusu ilçesine dayanıyor. Ustaları da Karacasu'dan... Özellikle Kıymalı Ala ve Kuşbaşılı Ala'nın kenarlarını katlamadan pişiriyorlar. Kıymalı, kuşbaşılı, peynirli, ıspanaklı peynirli, mantarlı, sucuklu, pastırmalı, kavurmalı ve piliç etli pide çeşitlerinden hepsi ayrı güzel.Kebap çeşitlerinde de iddialı olduklarını belirten Kaya, "Adana, Urfa, Manisa, patlıcanlı, domatesli, Ali Nazik, kuzu ve piliç şiş çeşitleri, ızgara köfte, sarma beyti, kuzu pirzola, dana antrikot, dana bonfile çeşitlerini deneyebilirsiniz. Ayrıca İskender, sade, dürüm, pilav üstü dönerlerimiz de muhteşem. Yanı sıra kiremitte köfte, kaşarlı köfte, piliç, kuşbaşı ve kiremitte mantar Ala çeşitlerini tadabilirsiniz" dedi. Salatalarında da çeşit çok.Bunlar çoban, peynirli Ege, mevsim, karışık, ton balıklı, tavuklu ve Ala Salata...Çocuklar için özel menü bulunuyor.Tatlı çeşitleri fırın sütlaç, kazandibi, supangle, Kemalpaşa, damla sakızlı tiramisu, incir dolması ve kabak tatlısından oluşuyor.