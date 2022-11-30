Ödüllü Aktepe yeni hasat zeytinyağları şifa kaynağı

Yaşadığımız coğrafyanın insanlığa mucize sunduğu en büyük zenginliklerinden biri, hiç şüphesiz bereketin simgesi zeytin ağacı. Zeytin; tarih boyunca barışın sembolü kabul edilmiştir. Kutsal sayılmış ve birçok efsaneye konu olmuştur.

Zeytin hasadının devam ettiği bu günlerde "doğa, tarih, mimari ve lezzet kenti" olan kendine özgü güzellikleri barındıran Ayvalık, coğrafi işaretli zeytinyağı ile bir dünya markasıdır. Ayvalık'ın tarihi ve köklü firmalarından Aktepe Zeytinyağları 135 yıllık tarihi bir han'da üretiliyor. Tarihi ve mistik havayı kokladığınız o mekanda zeytinin yeni haşatının kokusunu alıyorsunuz, şifa kaynağı zeytinyağlarının tadımını yapıyorsunuz.

Ayvalık'ın şirin mahallesi Altınova'da, yapımını girişindeki tarihi bir yazıttan öğrendiğimiz 1305 (1888) tarihli handa, zeytinciliği dededen, babadan öğrenen ve 3 nesildir sürdürmenin sorumluluğuyla çalışan bir aile işletmesi, Aktepe Zeytin ve Zeytinyağı.

TÜRKİYE'NİN GURURU OLDULAR

Dünyanın en prestijli 3 ödülüne layık görülen Aktepe Zeytinyağları, Ayvalık zeytinyağını uluslararası alanlarda en iyi şekilde temsil etmenin haklı gururunu yaşıyor. Aldığı ödüllerle dünya listesine girmiş bir marka, Aktepe...

Aktepe yeni hasat zeytinyağı, raflarda yerini aldı, online satış ile tüm Türkiye'ye ulaşıyor. Bu yıl zeytin hasatının bol ve bereketli polifenol değeri yüksek olduğunu belirten Aktepe Zeytinyağları 3. kuşak temsilcisi ve Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Şensal, "Kendi bahçemizde özenle baktığımız zeytin ağaçlarından hasat ettiğimiz ürünleri, senelerin deneyimi ve bilgisiyle soğuk sıkım, erken hasat ve tam zamanında üretim ilkelerini benimseyerek bir şifa kaynağına dönüştürmek en büyük tutkumuz. Bu tutkumuzu gerçekleştirmek adına 1940 yılından beri zeytinyağı üretilen fabrikamızı, ISO 9001:2008 (kalite yönetim sistemi) ve ISO 22000:2005 (gıda güvenliği yönetimi) belgeli kontini tesisi haline getirirken, tarihi dokusuna zarar vermeden, çevresine ve doğaya duyarlı bir işletme haline getirmek için özen gösterdik. Ürettiğimiz zeytin ve zeytinyağını; tarihin deneyime, emeğin lezzete, doğanın şifaya dönüştüğü kutsal bir nimet olarak tanımlıyoruz" diyor.

GELENEKSEL YÖNTEMLE ÜRETİM

Fabrika 1980'li yılların ortalarında birkaç değişiklik yapılsa da 2006 yılına kadar taş kırma ve pres (sulu baskı) yani geleneksel yöntemlerle üretime devam etti. Bu yıldan sonra tamamen değişikliğe uğrayıp modernize edilen fabrika ailenin kendine ait zeytinliklerinden topladığı zeytinleri titizlikle işledi.

Günlük zeytin işleme kapasitesi 40 ton olan fabrika, ilk iki ayı erken hasat olmak üzere tüm yağlarını tüketiciye sunuyor. Firmanın özelliği ise sadece Ayvalık tipi zeytinlerinden elde edilen Ayvalık Zeytinyağı Coğrafi İşaretli natürel sızma zeytinyağını üretmesi.

Ayrıca üretilen yağların tümü krom tank ve klimalı depolarda muhafaza ediliyor. Tesiste 2006'dan sonra kontini sistemine geçildi.

Başkan Aydın Şensal, "Altınova'nın Aktepe bölgesinden adını alan Aktepe Zeytinyağı'nı, kendi bahçemizin ve kendi imalathanemizin ürünü olarak bir dünya markası yapmak hedefindeyiz" diyor.

Son söz; Ünü ülke sınırlarını zorlayan Ayvalık Zeytinyağı alanında, uluslararası alanda aldığı üç ödülle ülkemizi temsil eden, markalaşmasını sağlayan Aktepe Zeytinyağlarını ve yönetimini kutluyorum.