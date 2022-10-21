Antikas’a dünyadan 3 ödül

Kutsal kitapların meyvesi zeytin artık dünyanın gözdesidir. Gelecek vaat eden sektörler arasında ayrıcalıklı bir yere sahip olan Türk zeytin ve zeytinyağı sektörü şimdi yeni bir ivme kazanıyor.

Zeytin hasadının başladığı bu günlerde, ülkemden bölgemden sevindirici haberler gelmektedir.

Türk zeytinyağlarının ünü ülke sınırlarını aşmakta. Uluslararası alanda Türk zeytinyağları ve markaları birçok ödüle layık görülmektedir. Son dönemde ödüllü zeytinyağları ile adından söz ettiren Soma tarihin, enerjinin, doğanın ve emeğin kenti, kültürel değerleri eşsiz tabiatı, emektar insanları ile Ege'nin geleceğe dönük yüzüdür.

KAZDAĞLARI ETKİSİ

Soma, bünyesinde yer alan Kazdağları Havzası nedeniyle muhteşem bir iklim ve toprak yapısına sahip... Soma'nın domat cinsi zeytinden elde edilen yüksek kalitedeki uluslararası markası Antikas, Türkiye, İtalya ve İngiltere'de düzenlenen Uluslararası Zeytinyağı Kalite Yarışmalarının hepsinden altın madalya ile döndü. Yüksek meyvemsilik, acılık ve yakıcılık ile gündelik içime uygun "Antikas Domat" Zeytinyağı ülkemizde düzenlenen Anatolian İOOC Zeytinyağı yarışmasında 350, İtalya'da 750, Londra yarışmasında 900 numune içinden altın madalya aldı. Dünyada artan sağlık bilinci ve doğal yollarla üretilmiş gıdalara olan talep nedeniyle, dünya ticaretinde zeytin ve zeytinyağının önemi son yıllarda sürekli artıyor.

Çünkü artık temel amaç bilinçli üretici ve bilinçli tüketiciyle sağlıklı besin elde edebilmek, sağlıklı topluma ulaşabilmek, aracısız yani "Tarladan Sofraya Gıda Güvenilirliği" anlayışını yerleştirebilmektir. Tüm dinlerde zeytin, bereket, barış, akıl, uzun ömür ve olgunluk gibi simgesel anlamları taşımaktadır. Zeytin tarih öncesi çağlardan bu yana Anadolu Medeniyetleri için çok önemli bir kültür bitkisi olmuştur.

5 KUŞAKTIR ZEYTİNCİ

Antikas Zeytincilik ailesi 5 kuşaktır aynı bölgede zeytincilik yapıyor. 4. kuşak Ertuğrul Özcan oğulları Oğuz Özcan ve Özgün Özcan ile beraber zeytincilik faaliyetlerini yürütmekte.

Ertuğrul Özcan, kamuda geçen 26 yılın sonunda tüm enerjisini atadan miras zeytin işine vermiş. Bahçesindeki 1624 yıllık ağaçtan yola çıkarak 'Antikas' markasını hayata geçirmiş.

Manisa Soma'nın Hacı Yusuf Köyü'ndeki (Taşdibi Köyü) zeytin bahçelerinde 10.000 civarı zeytin ağacından üretim yapan aile, Antikas markasıyla iki senedir katıldığı uluslararası yarışmalardan eli boş dönmedi.

Ertuğrul Özcan bu başarılarını azimli ve kararlı çalışmanın yanı sıra geleneksel yöntemlerle yenilikleri aynı potada eritebilme becerilerine bağlıyor. Henüz markanın ikinci senesinde böylesine önemli ödüller kazanmalarına rağmen yolun daha çok başında olduklarını ifade eden Ertuğrul Özcan daha yürünecek çok yolun olduğunu ve butik üreticiler olarak yurtdışı pazarına açılmanın ne kadar önemli olduğunu belirtiyor.

KORUMA ISIRGANDAN

Zeytin ağaçlarını yetiştirirken hiçbir kimyasal ilaç kullanmadıklarını vurgulayan Özcan, "Kimyasal ilaçlar yerine kendi yaptığımız bitkisel ısırgan otu ilacını kullanıyoruz. Isırgan otunu nisan sonunda tohuma dönmeden topluyor, varillere su koyup bir yıl bekletiyoruz. Bu doğal ve çevre dostu ilaç ağacı besliyor ve zeytini irileştiriyor. Arı ve böcekleri de öldürmeden ürüne zarar vermelerini engelliyoruz" dedi.

Son söz; Türkiye zeytin ve zeytinyağı üretiminde dünyada önemli bir yere sahiptir, bu kesin... Türkiye'nin zeytinyağında yurt dışı pazarlama teknikleri geliştirilerek markalı ihracatın artırılması gerekmektedir Bu uluslararası başarısından dolayı başta Ertuğrul Özcan olmak üzere Antikas ailesini kutluyorum, başarılarının devamını diliyorum.