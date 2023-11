Bodrum manzarası eşliğinde lezzet şöleni

u hafta lezzet durağımız Bodrum'da. 18 yıl önce Tekel Sosyal Tesis Yöneticiliği yaptığım yıllarda kalmıştım. O yıllardan bugüne Bodrum çok büyümüş, gelişmiş. Dünyaca ünlü Bodrum yarımadası;3 bin 500 yıllık tarihi, kadim medeniyetlerden miras aldığı kültür ve sanatı, doğal güzellikleri, özgün mimarisi, tarımsal zenginlikleri, gastronomisi, iklimi, denizi ve muhteşem koyları, sabaha kadar süren eğlence hayatı, ziyaretçilerin her türlü ihtiyacına cevap veren nitelikli ve farklı konseptteki konaklama tesisleri ile Türkiye'nin cennet köşelerinden birisidir. Neyzen Tevfik, Zeki Müren, İlhan Berk ve Halikarnas Balıkçısı gibi tanınmış kişiler Bodrum'da yaşamış Bodrum'la ilgili çok özel şiirler yazmış şairlerimizdendir.Türkçe ve İngilizce olarak Bodrum'un girişinde ilçeye gelen yerli ve yabancı tatilcileri selamlayan Balıkçın'ın yazdığı, "Merhaba" ile başlayan şiir, "Yokuş başına geldiğinde Bodrum'u göreceksin, sanma ki sen geldiğin gibi gideceksin.Senden öncekiler de böyleydiler, akıllarını hep Bodrum'da bırakıp gittiler" dizeleriyle devam eder.Bu hafta Bodrum manzarasının en iyi izlendiği Bodrum'u en iyi hissedip yaşayabileceğiniz Moya Restoran'dayız. Ege ve Akdeniz mutfağının muhteşem lezzetlerini sunmak için 1 Haziran 2019'da kapılarını açmış. Naif çok özel dekorasyonu huzurlu ve keyifli bir yer. Burada müşteriler kendilerini buluyorlar. Rahatsız edici bir lüks ile tasarlanmamış, insanlar kendilerini, mutlu, huzurlu, özel hissediyorlar.Moya bu şık ve sıcak ortamda müşterilerine lezzet deneyimleri de sunuyor.Kahvaltı ile başlayan lezzet şovu gün boyu ve gecenin ileri saatlerine kadar sürüyor. Hüseyin Sami Çelik, emekli bankacı.Yılların birikimini, emeğini, tecrübesini restoran işletmeciliğinde kullanıyor.İşini sevgi ve tutku ile yapıyor ortaya da Bodrum'un en özel mekanı çıkıyor.Moya, Dünya ve Türk içeceklerinden oluşan geniş içecek yelpazesine sahip kavıyla herkesin damak zevkine uygun seçenekler sunuyor.Moya'da damıtılmış tatlara sahip yemek menüsünde mezeler, deniz mahsulleri, et, balık, makarna ve pizza çeşitlerini bulabiliyorsunuz.Ben özellikle mezelerin tazeliğine, lezzetine ve kıvamına bayıldım. Balık köftenin hiçbir yerde bu kadar lezzetlisini yemedim. Çok başarılı, mutlaka deneyin.Deniz mahsullü böreği ve yerli kalamardan yapılan kalamar tava muhteşemdi.Başlangıçlar: Havyar, füme somon, buratta, peynir tabağı, bruschetta, ahtapot salatası, somon tartar, fesleğen soslu levrek marin, karides söğüş.Atıştırmalıklar: Izgara köy peyniri, Izgara enginar kalbi, peynirli patlıcan, balık köftesi, ızgara deniz mahsullü börek, karides ızgara çöp şiş, yaprak ciğer.Mezeler: Girit ezme, fava, atom, köpoğlu, patlıcan salatası, Moya ezme, deniz börülcesi, semiz otu, muhammara, kırma zeytin ve günün mezesi.Salata çeşitleri: Akdeniz, çoban, Sezar, greek salad, keçi peynirli, karides, füme somon, biftekli ve levrek salata çeşitleri.Deniz ürünleri; Tiger ve jumbo karides, karışık deniz mahsulleri tabağı, karışık balık tabağı, ahtapot ızgara, kalamar tava ve ızgara, tereyağında karides, ızgara levrek çipura, barbun ve istakoz çeşitleri.Ana yemekte: Kuzu incik, lokum, yoğurtlu kebap, limon soslu levrek, Norveç somonu, köri soslu tavuk, ızgara et olarak antrikot, kuzu külbastı, kuzu pirzola, bonfile, karışık ızgara et tabağı, dana pirzola, T- boneSteak ve tomahavk...