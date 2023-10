Antep lezzetlerinin orijinali İzmir’de

Türk mutfağının simgelerinden biri olan Adana kebabı; ülkemizde kültürel bir değer haline gelmiştir. Bugün lezzet durağımızda sizleri bu toprakların özel lezzetini İzmir'de yiyebileceğiniz en iyi adreslerden birisine götüreceğim. İzmir'de kebap konusunda marka olan yarım asırlık Antepli Ramazan Usta. Marka ve lezzet yolculuğuna Bornova'da başlayan Antepli Ramazan Usta, 2013 yılından bu yana Mehmet Deniz ve Duran Kahveci işletmeciliğinde Bayraklı Manavkuyu'da hizmet veriyor. Hafta sonları ve öğle yemeklerinde rezervasyonsuz yer bulmak mümkün olmuyor. Kapalı 150, açık 100 kişi olmak üzere toplam 250 kişi kapasiteli mekanda özel günler için toplantı ve şirket ve grup yemeklerini yapabileceğiniz 70 kişilik üst katta özel yeri bulunuyor. İzmir'de kebap yemek isteyenler ve gerçek Antep lezzetlerini tatmak isteyenlerin adresi Antepli Ramazan Usta. Servis tabakları, tuzluklar bakır olup Antep'ten özel olarak getirilmiştir.Kebap konusunda tecrübeliyim, daha önce kebap restoran müdürlüğü yaptım. Antepli Ramazan Usta'da bütün ürünlerde hep aynı kalite ve lezzetler bulunmaktadır. Halep ve Antep usulü efsane lahmacunu, Antep yöresinin meşhur beyran çorbası ve Antep lezzetleri ve tabi Antep'ten özel olarak getirdikleri Antep'in tescilli lezzeti baklava ve çeşitlerinde de markadır.Bütün bu lezzetleri en orijinal doğal haliyle lezzetinde yemek kendinize ziyafet çekmek ve ödüllendirmek istiyorsanız adresiniz Antepli Ramazan Usta'dır. Ege'nin İzmir'in en ücra köşelerinden müşterileri özel olarak lezzetlerini tatmaya gelmektedir.Türkiye'nin en iyi kebap ve lahmacunundan birisi seçilen marka tüketici değerlendirmelerinde 2018'den beri en iyi kebap Best Kebap ödülünü almaktadır.Benzersiz bir lezzeti her gün aynı titizlikle sunmak, 22 yıldır ayakta kalabilmek, şüphesiz bir rastlantı değil, bu işin arkasında büyük bir emek çaba, sürdürülebilir kalite anlayışı, dürüstlük ve samimiyet müşteriye saygı yatmaktadır.Antepli Ramazan Usta'da ne yediğinizi biliyorsunuz.İzmir'in ünlü kebapçısında Antep yöresinin meşhur beyran çorbasını içebilirsiniz.Gaziantep mutfağının vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan "beyran" çorbası Osmanlı döneminden kalma çok eski yöresel bir lezzettir. Kuzunun boyun ve inciğinden, 10 saat kaynatılarak yapılmaktadır.Âdeta bir vitamin deposu olan beyran çorbası, grip, nezle gibi tüm solunum yolu hastalıklara adeta bir şifa kaynağıdır.Mekanda aynı zamanda Ezogelin çorbası da mevcuttur.Kebap, lahmacun ve Antep lezzetlerinde İzmir de marka olan Antepli Ramazan Usta baklava ve tatlı konusunda da iddialı. Tatlılar Antep yöresinden gelmekte Antep'in meşhur baklavaları en orijinal lezzetinde sunulmakta. Antep yöresinin en özel meşhur fıstıklı baklava, kuru baklava, şöbiyet ve hiçbir yerde tadamayacağınız Antep'in yöresel lezzeti hasır tatlısını gerçek haliyle tadabilirsiniz.Arpacık soğandan yapılan soğan kebabı katkısız çekilen zırh kıyması, nar ekşisi ile kaynatılarak servis edilmekte, muhteşem bir lezzet. Denemenizi tavsiye ederim. Yazın biber, patlıcan domates Antep'ten gelmektedir. İzmir'de hiçbir yerde bulamayacağınız Antep yöresinden mevsiminde gelen patlıcanlarla yapılan patlıcan kebabının lezzetine doyum olmuyor.Lahmacunun iki çeşidi bulunmakta Antep usulünde ağırlıklı olarak maydanoz ve sarımsak kullanılmaktadır. İzmir'de hiçbir yerde bulamayacağınız Halep işi lahmacunda ise soğan, nar ekşisi ve ceviz kullanılmaktadır.İkram olarak patlıcanlı yoğurtlu ezme, Antep ezme ve çiğ köfte verilmektedir.Yıllardır lezzeti değişmeyen Adana ve Urfa kebabı 2 gün dinlendirilerek bekletilen Balıkesir'in kıvırcık kuzuları, zırhtan geçirilerek zırh kıyması ile usta ellerde yapılmakta, lezzetine de doyum olmamakta. Lezzetin standardı değişmemekte yıllardır aynı lezzet ve kaliteyi sunmaktadırlar.Küşleme, pirzola, lokum ve kaburga kebabını deneyebilirsiniz.Domatesli kebap, beyti sarma, yoğurtlu kebap, Halep işi, Hünkar ve Hünkar karışık, Ali Nazik, altı ezmeli kebap, ızgara köfte, dana bonfile şiş, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk şiş, kiremitte tavuk, et, şiş ve köfte Kuşbaşılı, kuşbaşılı kaşarlı, kaşarlı ve kıymalı pide çeşitleri bulunmaktadır.İçli köfte, çoban, kaşık ve Gavurdağ salata çeşitleri bulunmaktadır.Kilis Tavayı Kilis'teki lezzetinde aynı o yörenin lezzetinde yapan İzmir'de tek mekân Antepli Ramazan Usta'dır. Kuzunun göğüs etinden zırhla çekilen, hiçbir katkı maddesi kullanmadan pul biber, karabiber kullanılarak zırhla çekilerek kendi iç yağıyla hazırlanan mükemmel damak çatlatan lezzet. Yayık ayranını da kendileri yapıyorlar.