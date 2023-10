Yöresel lezzetlerin buluşma adresi

Karadeniz'e özgü yemekleri ve Samsun'a özel Bafra pidesini İzmir'de tatmak isteyenler lezzet duraklarına Bozyaka'yı da ekleyebilir



Yemek, sadece yaşamın devamını sağlayan besinsel bir ihtiyaç değil aynı zamanda kimliği ifade etme aracı, bir toplumdan diğerine hatta bir zaman diliminden diğerine farklılaşabilmekte. Türk mutfağı ise gastronomi turizmi potansiyeli açısından son derece zengin değerlere sahiptir. 8 bin 500 yıllık tarihi, 36 uygarlığa ev sahipliği yapmış zengin coğrafyasıyla olağanüstü bir mutfak kültürüne sahip olan İzmir, Batı Anadolu'nun kadim kentlerinden biri.





COĞRAFİ İŞARETLİ PİDE

Bu hafta lezzet durağımızda Samsun ilinin Bafra ilçesine özgü ve kentin gastronomi turizmi açısından ilgi çekici bir yöresel unsuru olan aynı zamanda da "Coğrafi İşaret"e sahip lezzetlerinden biri "Bafra pidesi"ni İzmir'e taşıyan bir mekan var. Bafra pidesini ve bütün pide çeşitleri ile çorbaları en özel lezzetinde sunan çok özel bir lezzet durağı Bozyaka'daki Karadeniz Pide ve Çorba Kebap Döner Salonu. 2001 yılında açılan mekan daha sonra şimdiki yerinde yani Bozyaka SSK Hastanesi'nin yanındaki Köstence Köprüsü'nün ayağında hizmet vermeye başlamış. Sabahları 07.30'da çorba servisine başlanan mekanda gece 02.00 'ye kadar çorba içilebiliyor. Saat 10.00'da ise pideler servise sunuluyor. Ayrıca öğle saatlerinde sulu yemek servisi de bulunuyor.

Mekan müşterilerine 100 araçlık bir otopark imkanı da sunuluyor.

Yavuz Sağır... Bu sektörün her kademesinde çalışmış. Ortağı Mehmet Temürci ile birlikte Karadeniz yöresel yemeklerini yaşatmak için bu mekanı açmış. 15 yıllık ortaklık sonrası Mehmet Bey Karadeniz'e dönünce Yavuz Bey yola devam etmiş. Her sabah işinin başında olan, günde neredeyse 15-16 saat çalışan işine aşık biri. Mekanda yörenin ürünlerine ağırlık veriyor.

Mesela, kaşar, tereyağı ve kuru fasulye Rize'den gelmekte. Özellikle Rize'nin meşhur kavurmasını ve kuru fasulyesini denemenizi tavsiye ederim.





SICACIK ÇORBA VE PİDELER

Çorbada iyi malzemeler kullanıyorlar.

Eşi de çölyak hastası olan Yavuz Sağır, "Çorbalarımızı çölyak hastaları gönül rahatlığı ile içebilir" diyor. Müşterileri ağırlıklı olarak Bozyaka ve Yeşilyurt hastanelerinin doktor ve hastane personeli olan mekanda her gün 6-7 çeşit sulu yemek çıkıyor. Efsane meşhur İspir kuru fasulyesi, tas kebabı, ciğer, acılı kebap, hindi tandır, kısmet köfte, İzmir köfte ve mevsimine göre sebze ve zeytinyağlılar yapılmakta.

Peki Karadeniz Pide ve Çorba Kebap Döner'in pideleri neden iyi?

Pidede karışım oranları çok iyi.

Yüzde 70 oranında kıyma bulunmakta.

Yöresel Bafra pideleri efsane.

Mutlaka denemelisiniz.



Çorba çeşitleri; Mercimek, Ezo gelin, kelle paça, işkembe, beyin, karışık, ayak paça

Pide çeşitleri; spesiyal karışık pide, kıymalı, kıymalı yumurtalı, kıymalı kaşarlı, kapalı kaşarlı, kıymalı, kaşarlı açık, kaşarlı sucuklu, kuşbaşılı, kuşbaşılı kaşarlı, kaşarlı sebzeli, kavurmalı.

Lahmacun, kavurmalı fındık lahmacun, balon lavaş

Adana kebap, Adana İskender, Urfa kebap, Urfa İskender, Patlıcan kebap, kuzu şiş, Manisa kebap, beyti sarma, Vali kebabı, Karadeniz special.

Tavuk şiş, kanat, ızgara, ızgara köfte, kaşarlı köfte, karışık ızgara ve kuzu pirzola.

İskender et döner, pilav üstü et döner, sade et döner, soslu et döner, yoğurtlu et döner, döner sarma.

Güveç çeşitleri kiremitte köfte, mantarlı tavuk, kiremitte köfte.

Tatlıda hamsi köy sütlacı ve Hatay'ın meşhur künefesi verilmekte. Sütlacı doğal sütten yapıyorlar. Çiftliğinden doğal olarak alıyorlar.

Son söz: Gerek ülke bazında gerekse bölgesel kalkınma açısından gastronomi turizmine yönelik yapılacak çalışmalar, destinasyonların bilinirliğinin artmasına ve diğer turizm ürünlerinin de tanınmasına katkı sağlamaktadır. Yöresel lezzetleri en özel doğal haliyle sunan Karadeniz Pide ve Çorba Kebap Döner salonu ailesini kutluyor başarılarının devamını diliyorum.