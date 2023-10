Sokak lezzetlerinin Çiğli’deki adresi

Her bölgenin kendine has farklı kültür, lezzet ve dokuya sahip olması Türk sokak lezzetlerine de büyük zenginlik katıyor...ürkiye, kendine özgü dokusu, tarihi birikimi, coğrafi konumu, mevsimsel özellikleri ile birlikte geçmişten günümüze zenginleşen, değişen oldukça çeşitli sokak lezzetlerine ve sokakta beslenme kültürüne sahiptir. Kebap, balık ekmek, ıslak hamburger, boza, döner, kokoreç, midye vb. birçok lezzet Türk sokak yemeklerinin başlıcaları olarak kabul edilmektedir.Sokak yiyecekleri tüketimi, kökleri çok eskilere dayanan bir yeme-içme alışkanlığıdır. Sokak yiyecekleri açısından mutlaka uğranması gereken bir durak olan Türkiye'de, dışarıda yemek yemek günlük hayatın bir parçasıdır.Coğrafi konumundan dolayı çeşitli medeniyetlere uzun bir tarih süreci ile ev sahipliği yapmış olan Anadolu, zengin ve kendine özgün bir gıda çeşitliliğine sahiptir. Türk yemek kültürünü yansıtan geleneksel gıdalar içerisinde yer alan et ürünleri bu çeşitliliğe önemli bir katkı sağlamaktadır. Kokoreç de bunların arasında özel bir yere sahiptir.Kokoreç Arnavut mutfağının, Balkan mutfağına armağan ettiği bir yiyecektir.Zaten adı da Arnavutça Kukureç sözcüğünden gelir. Bu isim mısır koçanı anlamı taşır. Zaten nar gibi kızarmış kokorece bakarsanız onun gerçekten mısır koçanına benzediğini görürsünüz.Bu hafta lezzet durağımızda sokak lezzetlerinin her türlüsünün yer aldığı son zamanlarda en çok tercih edilenlerinden kokorecin Çiğli'deki adresi Miko'dayız. Ata Sanayi çıkışı Balatçık yolu kavşağının girişinde Çiğli'de yer almaktadır. 70-80 kişilik bir bir mekan.Paket servisi bulunmakta. Paket servise talep yüksek. Oran yarı yarıya. Otopark sorunu bulunmamakta. Yediği üründen farklı bir tat almak, lezzet konusunda patlama yaşamak, doruğa çıkmak isteyenlerin adresi Miko'dur. Miko, aslında midye ve kokorecin kısaltmalarından oluşmaktadır. Sonra araştırınca Japonya'da tapınaklarda kadınlara verilen isim olduğunu öğrendim. Miko 18 ay önce kurulmuş. Sahibi Serkan Sük'ün lezzete olan sevgi ve düşkünlüğü sonucu ortaya çıkan Miko, bu lezzetlerin herkes tarafından tadılıp bilinmesini amaçlıyor. Serka Sük... Genç dinamik girişimci eğitimli... İşini sevgiyle tutkuyla yapmakta. Lezzete ve damağına düşkün iyi bir lezzet avcısı... Doğal gurme, neyi nerede yemesi gerektiğini iyi biliyor.Lezzet ve kaliteden anlıyor.Lezzet ve kalitelerinin sırrını sorduğumda bütün ürünleri özel yerlerden aldıklarını ve içeriği kendilerinin belirlediklerini söylüyorlar. Tabii ustalık ve el lezzeti işin içine girince ortaya muhteşem bir lezzet çıkmaktadır.Miko kokorecin, lezzetinin, kalitesinin farkı, dürüstlüğü, kaliteyi uygun fiyata vermesi.Kokoreç, midye, sucuk ekmek, ızgara köfte, içli köfte, kömürde sandviç, Miko hamburger ve tavuk çeşitleri bulunmakta. Bu lezzetleri özellikle kokorecini mutlaka tatmalısınız.Özel sarım kokoreçleri kendilerinin belirlediği özel yerlerden alıyorlar. İçerisinde uykuluk, badem ile birlikte sarılmakta farklı özel bir lezzet ortaya çıkmaktadır. Ürünlerin içeriğini belirlerken çok özeniyorlar.Mesela köftenin kıymasında döş kullanılmasını ve sırttan olmasını istiyorlar.Miko'da bütün ürünlerde aynı kalite ve lezzet bulunmaktadır. Bu da bütünselliği standardizasyonu sağlamaktadır.Miko yöneticisi Serkan Sük ilk merkez şubeyi neden Çiğli'de açtıklarını şu şekilde ifade etmekte "Bu şekilde temiz lezzetli kaliteli mal satan yer yoktu Çiğli'de.Özellikle ilk merkez şubemizi Çiğli'de açmamızın sebebi Çiğli'de bu lezzetlerde çok eksiği olduğunu gördük Onun için ilk şubemizi Çiğli'de açtık.Miko olarak ürünlerimize ve kalitemize kendimize güveniyoruz. Ürünlerimizi gelip tatsınlar ondan sonra karar versinler istiyoruz" demekte.Bana göre en güzel sokak lezzetlerinden birisidir kokoreç. Üzerine kekik ve bol biberle iyi temizlenmiş, bildiğim bir yerde yapılan kokorece asla "Hayır" demem. İzmirlilerin tercih ettiği bir lezzettir.İzmir'de genelde kokoreç ekmek arası değil, közden alıp dilimleyerek yenilir. Ben de severim bu şekilde, kokorecin tadına varıyor insan.İstanbul kokoreci domatesli biberli olur, kokorecin tadı bozulur bu versiyonda, adeta et sote yersiniz.Ankara kokoreci ise yine İzmir kokoreci gibi sade, baharatlı servis edilir, ancak buradaki fark ve Ankara versiyonunu farklı kılan şey, İzmir kokoreci gibi büyük parça olmamasıdır. Kıyma gibi ince kıyım, iyi pişmiş kıtır kıtır yapılır Ankara kokoreci.Kokorecin aslı, lezzetlisi süt kuzunun bağırsağından yapılır.Bahar aylarında, doğanın uyanışıyla kuzulama mevsimi başlar.Kuzuda gelişen mikroorganizma örtüsü de doğanın baharda büründüğü özelliğin bize aktarılmasını sağlar. Miko, önümüzdeki dönemde şubeleşmeyi planlıyor.Burada Çiğli merkez şubede sistemi kurduktan sonra yeni şubeler açmayı zincir marka olmayı hedefliyorlar.