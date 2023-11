Karbon izini azaltan mutfak

Küreselleşmenin getirdiği yenilikler, artan nüfus ile birlikte değişen tüketim alışkanlıkları ve kaynakların israfını da beraberinde getirmiştir. Bu doğrultuda, sürdürülebilir bir atık yönetimi sistemi gerekmektedir. Bu anlamda ekolojik ayak izimizi azaltmak için mutfakta yapabileceğimiz çok şey var. Her biri ufak bir adım gibi görünse de toplamda fark yaratabilecek güçteler. Bu hafta lezzet durağımızda restoranlarında atığımızı ve karbon ayak izimizi nasıl azaltabiliriz diyen, sürdürülebilir bir anlayışla hareket eden başkentimiz Ankara'nın ticari ve turistik bölgesi Ulus'ta yer alan Radisson Blu Otel'in restoranındayız.Ünlü Şef Ramazan Uğur Gömeç yönetiminde lezzet noktası olarak harikalar yaratmaktadır. Otel bünyesindeki iki yemek mekanı ile konuklarına keyif verecek yemek seçenekleri sunmaktadır.Loca Restaurant'ta taze ve yerel malzemelerle hazırlanmış olan uluslararası ve Akdeniz mutfağının favorilerinin tadını çıkaracaksınız. Yaz aylarında, Kulis Cafe Garden'ın konforlu dış mekanında rahatlatıcı bir yemek deneyimi yaşayabilirsiniz.Gezegenimizi koruyan ve bu konuda önde gelen bir eko etiket sertifikasına sahip restoranda, çevresel ayak izimizi aktif olarak azaltıyorlar, yerel toplulukları destekliyorlar, ekipleri ile kapsayıcılığı ve eşitliği teşvik ediyorlar. Kahvaltıda sürdürülebilir mutfak anlayışı ile 115 çeşit zengin çeşit ile lezzet şöleni yaşatıyorlar.Lokal üretici ile çalışıyorlar. Balı Çorum'dan alıyorlar. Reçeller Afyon, Ankara bölgesinden. Taze tarla domatesi mevsiminde Ayaş bölgesinden geliyor.Taze salatalık Haymana'dan, zeytinyağı Ayvalık, Çanakkale, Aydın ve Akhisar bölgesinden geliyor. Avakado gibi farklı yağlar da kullanıyorlar. 9 çeşit yöresel peynir bulunuyor. Bunların içinde Ayvalık'ın sepet peyniri, Manyas'ın isli peyniri, çörek otlu, çeçil, örme ve Kars'ın meşhur kaşar peyniri bulunuyor.Uğur Şef'in kendisinin mayaladığı ev yapımı yoğurdu mutlaka denemenizi tavsiye ederim, efsane bir lezzet. Menemen, özellikle yabancı müşteriler tarafından çok beğeniliyor. Sütlü çırpılmış yumurta, pankek, sosis ve sebze kavurma çeşitleri mevcut. Börek ve hamur işlerini kendi fırınlarında yapıyorlar. Glütensiz kek, börek, ekmek ve tatlı çeşitleri var.Ramazan Uğur Gömeç... Bolu Mengen'de aşçılık eğitimi almış. Sonra bu işin eğitimini almak için Londra'ya gitmiş.12-13 değişik ülke mutfağında çalışmış birçok ünlü otelin mutfağının şefliğini yapmış. Mutlu, sevgi dolu yüreğindeki güzelliği tabaklara yansıtan başarılı bir usta şef. Öğlenleri set tarzı menüler hazırlanıyor. Akşamları gruplara özel zengin çeşitleri ile açık büfeleri var.Mercimek çorbası, domates çorbası, peynir tabağı, günün Türk meze tabağı, humus, babagannus, haydari, acılı ezme, atıştırmalık tabak, falafel, misket köfte, soğan halka, içli köfte, sosis, çıtır tavuk,börek, patates tava ve soslar ile Blu çıtır tavuk, kızarmış çıtır peynir ve patates, falafel&zahter tabağı falafel, zahter salatası, yeşillik, limon, tahin sos, tost/dürüm/burger/sandviç, blu burger, blu burger ve cheddar, klüp sandviç, açık sebzeli sandviç, Çin usulü et dürüm&patates, tavuk teriyaki dürüm cheddar, Ankara usulü bazlamaç gözleme tabağı deneyebileceğiniz lezzetler arasında.Şefin favorileri, ton balıklı salata, misto karışık pizza. Hamur işleri arasında, geleneksel Türk mantısı, penne arabiatta, tortellini, spaghetti, fettucini alfredo, margherita, pepperoni sucuklu pizza, verdura sebzeli pizza bulunuyor.Salata çeşitlerinde Sezar, kulis ve roka salata denenebilir. Ana yemeklerde ise dana antrikot ızgara, Ankara usulü pideli köfte, patlıcan beğendi, ızgara somon balığı, tavuk köri & mantar, Ankara çökertmesi (et)ızgara köfte, doğranmış et, çıtır patates,mini bazlama, saç kavurma, Ankara çökertmesi (tavuk), tavuk but ızgara bulunuyor...Limonlu ve frambuazlı cheesecake, dondurma, browni, mozaik pasta, tiramisu, beypazarı cevizli baklava ve sütlaç ise yemeğinizi taçlandıran tatlılar...