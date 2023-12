Anadolu ve Balkan sofrasından lezzetler

Yemek kültürü toplumların kimliğini, yaşam şekillerini, beslenme alışkanlıklarını ve özgünlüğünü ortaya koyan önemli kültürel miraslar arasında yer almaktadır.Balkan mutfağı sadece bölgesel bir yemek kültürünü değil, aynı zamanda bir tarihi yansıtmaktadır. Bu köklü tarihin içinde ise Osmanlı İmparatorluğu önemli bir yer tutmaktadır. Balkan toprakları üzerinde asırlar boyunca süren Osmanlı idaresi burada yerleşmiş, diğer kültürlerle kaynaşmış, mutfakları da doğal olarak iç içe geçmiş.Bugün hâlâ bunların izlerini görmek mümkündür. Bu hafta lezzet durağımızda Türk Anadolu mutfağından yöresel lezzetler sunan bir restoran, Çorbahan var. Ekim 2022'de hizmete giren Çorbahan, lezzetleriyle kısa sürede dikkat çekerek şehrin uğrak restoranlarından biri haline geldi.Antep, Adana, Maraş ve Ege mutfağının en özel lezzetlerini sunan Çorbahan kendi çiftliklerinde besledikleri hayvanları, kendi kasaplarından işleyip, en iyi ustalar ile çalışıyor.Çorbaları efsane. Kelle paçayı kendi suyunda yapıyorlar ama İzmirliler kestirmeli istiyor. Geniş bir menüye sahip. Et konusunda ve yöresel lezzetlerde aklınıza gelebilecek her türlü lezzet var.80 kişinin çalıştığı mekan, 250 oturma kapasitesine sahip, çok şık özenle tasarlanmış her türlü etkinliği n yapılabildiği çok konforlu, donanımlı, keyifli bir mekan.İzmir'in ünlü gece kulüpleri ve restoranlarından olan Mumlu Meyhane, Bunny Club ve midye kokoreç üzerine kurdukları Arpasuyu mekanlarının sahibi Gökhan Plana, genç, dinamik, başarılı. Arnavut göçmeni bir ailenin çocuğu. 25 yıldır bu sektörde çalışıyor.Eğlence sektörü dışında yiyecek içecek sektöründe de beğenilen mekanlar oluşturan, yeni sektörlerde güzel işlere imza atmayı hedeflediklerini söyleyen Gökhan Plana , "14 yıldır İzmirliler işletmelerimizi sevdi. Biz de daha iyi nasıl hizmet verebiliriz diye kendimizi sürekli geliştiriyoruz. Farklı sektörlere de yatırımlara başladık. İzmir'e güzel işler kazandırmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.ÇORBALAR: Mercimek, ezogelin, domates, organik köy tavuğu çorbası, dana işkembe, dana kelle paça, Gaziantep yöresinin meşhur beyran çorbası, ayak paça, dana tuzlama, karışık çorba.SALATA: Gavurdağı, tavuklu, peynirli, semizotlu salata.YÖRESEL LEZZETLER:Şırdan, kuzu mumbar, kuzu kelleme, yanak beyin kavurma ve söğüş, Antep yuvalama, ekşili ufak köfte, kızarmış ve haşlanmış içli köfte, karışık dolma, yaprak sarma, yaprak ciğer.KEBAP ÇEŞİTLERİ:Fırın ve sıralı beyti, Ali nazik, mantarlı, fıstıklı, Adana, Urfa, zırh kebap, domatesli, patlıcanlı kebap. Kebap konusunda çok başarılı olduğunu söyleyebilirim.ET YEMEKLERİ: Kuzu incik, lokum şiş, kuzu pirzola dana sarma.PİDE: Kilis, Antep çıtır lahmacun, patlıcan söğürme, çıtır lahmacun ve pide çeşitleri.TATLI: Fırın sütlaç, ekmek kadayıfı, kazandibi ve kendi yaptıkları baklava çeşitleri.