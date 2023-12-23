Dünya üçüncüsü ‘Kirli Hanım’ın vatanı

2019 yılında şehrin köklü peynir geçmişinin kayıt altına alındığı "50 Peynirli Şehir Balıkesir" kitabı ve uluslararası platformda kazandığı "Gourmand Awards" dünya birincilik ödülü ardından elde ettiği bu başarı ülkemiz ve Balıkesir'in dünya çapında tanıtımına vesile oldu. Dünya Peynir Yarışması'nda Türkiye'yi temsil eden ilk şehir olan Balıkesir'in Kirli Hanım peyniri bronz madalya ile Dünya üçüncüsü olarak önemli bir başarıya ulaştı.Bu hafta Lezzet durağımızda Balıkesir Kirli Hanım peynirini sadece evlerde yapılan bir ürün olmaktan çıkararak usulüne bağlı kalmak şartıyla üreten Balıkesir'in en önemli markası Kesebir Mandıra'dayız. Midilli'den gelen saganaki peynirini Türkiye'de ilk üreten mandıra olarak da bilinir. Ayrıca damla sakızlı saganaki peynirinin üretim patentini de 2017 yılında almıştır. Kesebir Mandıra kurucusu İsmail Kesebir, "Büyüme aşamasına girdiğimizde bu işin tamamını ticarete dökmek zorunda kalırız. Onun için büyümek ve zincir olmak derdinde değiliz.Kuşaktan kuşağa bu markayı yaşatmak istiyoruz" demekte.Ayvalık Cunda Adası'ndaki Kesebir Mandıra'nın kurucusu ve işletmecisi İsmail Kesebir. Oğlu Hüsnü Kesebir, eşi ve arkadaşlarıyla birlikte aile işletmesi. İsmail Kesebir, 1979 yılında başladığı ticari hayatına 1991'de mandıra işletmeciliği ile devam etmiş.Asıl bu sevdası 13- 14 yaşında akrabasının mandırasında çalışmaya başlamış.İşin püf noktasını başlangıcını burada öğrenmiş.O yıldan beri imalat ve satışla devam ediyor. Şimdi oğul 3. Kuşak Hüsnü Kesebir sevk ve idaresinde yoluna devam etmektedir.Online satış ile Tüm Türkiye'ye ulaştıklarını yöresel ürünleri en taze şekilde ulaştırdıklarını belirten İsmail Kesebir "Tek yerimiz var Cunda Adası, başka şubemiz yok. Satışı da ve üretimi de burada yapıyoruz. Ben bu işi 81 yaşındaki bir mandıracı büyüğümden öğrendim. Şu anda da bazı ürünlerin kırma aşamasını makineyle yapıyoruz. Geri kalan her şey benim elimden çıkıyor. Sadece peynir ve klasik yoğurt üzerine imalat yapıyoruz.Perakende zincirlerine ürün vermiyoruz.Sadece ufak çaplı kahvaltı salonları ve restoranlara veriyoruz. Benden 1 buçuk ton isteyenlere cevap vermeyiz.Yetişirim dersem ürünü bozarım. Ayvalık gastronomisine ve mutfak kültürüne katkı sunuyoruz. Bu misyonumuz devam edecek" demektedir.Kesebir'in spesiyal ürünü başka yerde bulamayacağınız. Özel imalat taze peynir, taze lor harman yapılıp kalıplarda 1 ay kadar dinlendirildikten sonra fırınlanıp dışı karamelize olana kadar pişirilip satışa sunuluyor.Mevsimine göre koyun keçi ve inek sütünden yapılmaktadır.Daha çok kızartma olarak kullanılan peynir yağsız tavada kahvaltıda aperatif ve meze olarak tüketilmektedir.Sadesi ile başlanmış şimdi kekikli, pul biberli çörek otlu, tane karabiberli, reyhanlı, tarçınlı ve patenti Kesebir Mandıraya ait damla sakızlısı yapılmaktadır.Koyun, keçi, İnek mevsimine göre eki peynir isteyenler için ideal bir tercih.İnek sütünden yapılan Ayvalık tostunda kullanılan kahvaltılık lezzetli peynir grubu.İnek sütünden yapılan eski kaşar klasik suyun içinde dövülüp eritilerek en az 5 ay sonra keten çuvallardan çıkarılarak satışa sunuluyor.Sepet peynirini yapıp olgunlaştırdıktan sonra eski tip odun fırınında marangoz talaşı, çam kabuğu meşe odunu yakılarak islendirilip yapılmakta.