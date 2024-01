Kültürleri buluşturan leziz bir kahvaltı

emal Süreya, "Yemek yemek üstüne ne düşünürsünüz bilmem ama kahvaltının mutlulukla bir ilgisi olmalı" diyerek kahvaltının yarattığı ruh halini ne de güzel anlatmış. Güne zinde başlamak ve gün içerisinde içinde bulunduğumuz faaliyetlerde; anlamak, algılamak, anımsamak ve verimli bir şekilde çalışmak için kahvaltının önemi çok büyüktür. Benim kahvaltı mekanlarından beklentim evimde yiyemediğim, yapamadığım, bulamadığım orijinal tat ve lezzetleri sunması. Ürünleri yöresinden almalı. Mekana özel lezzetler yapmalı.Sizleri bu hafta lezzet durağımızda ürünlerinin yüzde 80'ini kendi mutfağında yerel ve doğal ürünlerle hazırlayan, mekana özel lezzetleri olan Ege, Karadeniz ve Girit mutfağının harmanlanmasıyla ortaya çıkan çok özel bir kahvaltıcıya Morisi kahvaltıya götüreceğim. Morisi, Bostanlı Camisinin arkasında, tiyatronun karşı sokağında.2015 yılında açılmış 9 yılda birçok otorite tarafından İzmir'in en iyi kahvaltıcıları arasında yer almış.Tufan Vardarlı...Selanik göçmeni bir ailenin çocuğu.Tıbbi mümessil, daha sonra kendi şirketini kurmuş.Morisi'yi farklı kılan bazı özellikleri özellikleri var. Ürünleri marketten alıp sofraya koymuyorlar.Her ürüne özel dokunuşlar yapıyorlar. Bir diğer özellikleri serpme kahvaltıda israfın önüne geçmeleri. Her şeyden yeterli miktarda veriliyor ama yetmezse istediğiniz kadar talep edebiliyorsunuz.Üçüncüsü de ürünleri Türkiye'nin en iyi yerlerinden alıyorlar.Baharatları Gaziantep'ten, tereyağı, kolot peyniri, kavurma ve mısır ununu Rize'den getiriyorlar.İşin başında Şef Emine Uzunal bulunmakta. Aslen Rizeli olan Emine hanım, Karadeniz mutfağının enfes lezzetleri ile Tufan beyin göçmen kültürünün lezzetlerini harmanlamış.Ekmek sepetleri bile çok farklı.Morisi kahvaltısında çeşit çeşit peynir ve zeytinin haricinde, kabak reçeli, incir pekmezli haşhaş, köz patlıcanlı ve kapya biberli acılı kahvaltı sosu gibi pek çok özel lezzet de sizi bekliyor. Portakallı fesleğenli tereyağı, ıhlamur reçeli, ballı cevizli kaymağı ile her gittiğinizde masanızda başka bir lezzetli, günlük ve taze sürprizle karşılaşıyorsunuz. Üstelik hafta sonu tatlı ve tuzlu alternatiflerle pişiye ve börek çeşitlerine doyuyorsunuz.Reçetesi Emine hanımda saklı olan mekanın spesiyali kahvaltı sosunu denemelisiniz. Ama benim bayıldığım final lezzeti incir pekmezi ile değrmen haşhaşının karışımı harika olmuş. 52 çeşit reçelleri var, mevsimine göre her şeyin reçelini yapıyorlar.Sıcaklarda Karadeniz'in özel lezzeti mıhlama, kuymak ürünleri Rize'den gelmekte. Şef de Rizeli olunca lezzet bir başka güzel oluyor. Mıhlama yemek için bile Morisi'ye gelinir. Omlet severim ama bugüne kadar yediğim en güzel omlet "Morisi Omlet" bayıldım.Odun ateşinde menemen, bütün şarküteri ürünlerinin içinde olduğu toprak kâsede servis edilen 4X4, Rize'den gelen kavurmalı yumurta, sucuklu yumurta çeşitleri bulunmakta. Sebzeli, sade ve çikolatalı krep çeşitleri de mevcut.