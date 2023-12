Izmir’in kalbinde Körfez manzaralı lezzetler

8 bin 500 yıllık tarihi, 36 uygarlığa ev sahipliği yapmış zengin coğrafyasıyla İzmir olağanüstü bir mutfak kültürüne sahiptir. İzmir’de deniz ürünleri, tahılı, otlarıyla Türkiye’nin yemek kültürünün mozaiğini görmek mümkündür.

Bu hafta lezzet durağımız İzmir'in kalbi Alsancak'ta bulunan Park Inn by Radisson İzmir. Gün boyu hizmet veren harika İzmir Körfezi manzaralı teras restoranı ve ANBA Sports Barı ile muhteşem lezzetlerle harikalar yaratmaktalar. Park Inn by Radisson İzmir, özel dokunuşlarla renklendirilmiş dinamik bir şehir oteli. Hotel grubunun kuzey, güney ve orta Avrupa otelleri arasında "Yılın Oteli 2023" ödülüne layık görüldü.

SIFIR ATIK MUTFAK

Lezzet ve yaratcılık dışında ise son yıllarda Radisson Hotel Grubun'un çok sıkı şekilde desteklediği "Move to Zero" çalışmasının mutfak kısmındaki kriterleri uygulamaktalar. Otelin Genel Müdürü Onur Yüksel, "Amacımız mutfaktaki karbon ayak izini azaltmak. Mutfakta yaptığımız küçük değişikliklerle büyük bir değişimin parçası olabileceğimize inanıyoruz. Örneğin; su tasarrufu için bulaşık makinalarımızın bakımlarını zamanında yaptırıyoruz, mutfakta standart aydınlatma yerine enerji tasarruflu ledlere yer vererek karbondioksit salımınızı azaltıyoruz, ürün tedariği için sürdürülebilirlik süreçlerine dikkat eden satıcıları veya yerel pazarları tercih ediyoruz, tek kullanımlık plastik ürünleri mutfağımızda kesinlikle tercih etmiyoruz ve büyük baş hayvan yetiştiriciliği önemli ölçüde karbon salınımına neden olduğu için kırmızı et tüketimini azaltma amaçlı menülerimizde daha çok tarımsal ürünler kullanıyoruz" demekte.



Park Inn by Radisson İzmir, yatırımcısı Kar İnşaat tarafından her detayı titizlikle ve son derece modern bir şekilde tasarlanarak 2017 yılında misafirlerine kapılarını açmıştır. Lokasyonu nedeniyle iş, sağlık, fuar, eğlence ve lüks alışveriş merkezlerine çok yakın bir konumda olan otelin 137 odası, üç adet toplantı salonu, bütün spor aktivitelerinin son derece keyifle izlenebileceği 24 saat kullanımına açık otoparkı ve fitness salonu ile misafirlerine kusursuz bir konaklama deneyimi sunuyor.

Muhammed Kip

Muğla Üniversitesi Turizm ve Otelcilik bölümü mezunu yiyecek içecek kökenli bir turizmci olan Onur Yüksel 2021 yılının Aralık ayından beri otelde genel müdür olarak görev yapıyor. Mutfağın başında ise başarılı dinamik ve kreatif bir şef olan Muhammed Kip bulunuyor. İzmir'de birçok otelin mutfağında görev yapan Kip, "Menülerimiz ve kahvaltı büfemiz mevsime ve misafir taleplerine göre 3 aylık peridolarda güncelleniyor. Ben çok sade biriyim, el lezzetine inanırım ve her yemeği severek yaparım. İşinizi severek yaptığınızda kesinlikle güzel tatlar üretiyorsunuz" demekte.

ŞIK VE LEZİZ SOFRALAR

PARK Inn by Radisson İzmir'de başlangıç olarak narenciye aromalı hellim salata, susamla panelenmiş keçi peyniri salatası, panzanella, bowl, lor peynirli yeşil mercimek, dana carpaccio, somon tartar yiyebilirsiniz. Çorbalardan dere otlu yeşil kabak çorbası efsane, bayıldım şefi tebrik ediyorum. Bunun dışında kırmızı mercimek çorbası, sebzeli tavuk çorbası da tercih edilebilir. Mekanda kendi makarnanızı yaratabilirsiniz. Çıtır piliç burger, maxi burger mezgit, çıtır falafel, ızgara sebze antipasti, sosis tava, veggie sandviç, kulüp sandviç, BBQ soslu tavuk kanatları aperatif olarak alınabilir.

ANA yemekte; Tikka masala soslu tavuk, ağır ateşte pişirilmiş kuzu incik, portakal soslu somon tava favoriler arasında. Tatlı olarak portakallı velvet pasta, frambuazlı magnolya, dondurma tercih edilebilir.

SON SÖZ; Gezegenimizi koruyan ve bu konuda önde gelen bir eko etiket sertifikasına sahip restoranlar artık daha da büyük önem taşıyor. Radisson Hotel Grubunu 'Move to Zero" çalışmasının mutfak kısmındaki kriterleri uygulamasından dolayı kutluyorum.