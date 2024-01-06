İki dost kahveli lezzetlerde buluştu

Kahve genellikle güney Amerika bitkisi olarak bilinir, fakat kahvenin üretim beşiği olan yer bizim Habeşistan olarak bildiğimiz Etiyopya'dır. Hatta adını da bu ülkenin güneybatısında bulunan Kaffa şehrinden aldığı rivayet edilmektedir. 1517 yılında Yemen Valisi Özdemir Paşa, lezzetine hayran kaldığı kahveyi İstanbul'a getirmiştir.Türkler tarafından bulunan yepyeni hazırlama metodu sayesinde kahve, cezvelerde pişirilerek, Türk kahvesi adını almıştır.Kahve, günümüzde sosyal hayatın en vazgeçilmez unsurlarından birisi olarak sıklıkla karşımıza çıkıyor. Tüm dünyayı kasıp kavuran kahve çılgınlığı ise bugünün meselesi değil.Bu hafta lezzet durağımızda odun ateşinde kavrulmuş efsane kahve çeşitleri ile el yapımı pastaları buluşturan konsepti sayesinde bölgenin çehresini değiştiren Ulukent siteler mevkiindeki Luca's Coffee.İki çocukluk arkadaşının, Seçkin Alpay ve Mehmet Gül'ün mide ameliyatı sonrası doktorlarından çıkan kahve izni ile başlayan kahve yolculuğu.Çok sevdikleri kahveyi profesyonel işe dönüştürmüşler. Bugüne kadar iş yaşamının içinde elde ettikleri birikimle gezip gördüklerini harmanlayarak çok özel bir mekan ve marka ortaya çıkarmışlar.Aralarında müthiş bir uyum ve enerji var. Doğallıktan vazgeçmiyorlar, en kaliteli ürünleri kullanıyorlar. Ortaya da efsane lezzetler ile çok iyi bir hizmet kalitesi çıkıyor. Mekanın tasarımına dekorasyonuna bayıldım.Çok tarz. Kahvecilerde çok rastlamadığımız çocuk parkı bile var mekanda. Çocukları oyun oynarken anne babalar kahve ve tatlı keyfi yapıyor.Şimdi yeni bir konsept yaratmaya hazırlanıyorlar.İnsanlar çok özel markaların bulunduğu giyim mağazasında alışverişini yapıp kahve keyfini de yapacaklar.Kahveleri odun ateşinde kavrulan Gönen 1924 kahvelerinden.Tatlı olarak efsane tatlılar var, mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Ben 'San Sebastian'ına bayıldım çok farklı bir lezzet.Cheesecake, browni, cokie ve mozaik pasta çeşitleri var. Pastaları Özlem Cangül yapıyor. Asıl mesleği inşaat teknikerliği olan Özlem Cangül bu işin eğitimini almış. Şu anda "özleminrenklimutfağı" hesabı ile büyük bir takipçi kitlesi var. Burada harikalar yaratıyor. Lezzetinin başarısının sırrını sorduğumda "Öncelikle işimi severek yapıyorum. Bütün ürünlerimiz el yapımı. Kaliteli ürünler kullanıyoruz ortaya da muhteşem lezzetler çıkıyor" demekte.