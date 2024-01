Bu pastanenin reçeteleri kişiye özel

Kişiye özel reçeteleriyle dikkatleri üzerine çeken Bayraklı'daki pastane 5 ayda büyük ilgi topladıu hafta lezzet durağımız, tarihiyle, doğal güzellikleriyle, sosyal yapısı ve kentsel gelişim hacmiyle son dönemde yıldızı parlayan Bayraklı'da. Bayraklı Tower'ın karşısında hem merkezi hem de izole konumuyla tam bir keyif ve lezzet noktası La Recette Patiserie'deyiz.Açıldığı günden beri aynı özenle ürettiği ürünlerle birlikte yeni tatları da menüsüne ekleyerek, bu keyifli deneyimi misafirlere yaşatmaya devam ediyorlar.160 kişilik, çok şık tasarlanmış keyifli bir mekan. Sabah 08:00'de açılıyor gece 24.00'e kadar açık. La Recette Patiserie'de ürünlerin reçetelerini kendileri yazıyorlar her şey kişiye özel ve butik üretim yapıyorlar. İki ortak reçeteleri kendileri yazdığı için mekanın ismini de La Recette Patiserie'de koymuşlar. Mahsun Öztürk ve Fatma Narin ortakların büyük emek çabalarla yılların bilgi, birikim ve tecrübesiyle kurduğu çok özel bir mekan La Recette. 5 ay önce açılmış açıldığı günden beri yoğun bir ilgiyle karşılaşılmış.Burada her şey taze, kişiye özel olarak hazırlanmakta.La Recette Patiserie, kalite, hizmet anlayışı ve misafirlerinin takdiri ile hizmet vermekte. Alıştığınız lezzetleri, kişiye özel pastalarını, el yapımı leziz çikolata çeşitlerini, tatlı & tuzlu kurabiye börek çeşitlerini ve cheesecake çeşitlerini, birbirinden lezzetli ürünlerinin yanında çayı ve dünya kahvelerinin yer aldığı geniş mönüsünü butik işletmecilik anlayışı ile harmanlıyorlar. Çağın tüm teknolojik imkanlarını kullanarak, geçmişin doğal lezzetlerini ise koruyarak samimiyetle hizmet etmek işletmenin ana prensibi. Kaliteyi bir bütün olarak sunuyorlar.Fatma Narin'in pastalarının lezzeti kadar görüntüsü de nefis. Her zevke hitap eden her kişinin özelliğine uygun şekilde ürettiği pastaların imalatında da kendisi yer alıyor.Mahsun Öztürk... 2007- 2015 yılları arasında çok büyük bir marka pastanenin mutfağında çalışmış. Yine çok önemli bir markanın bütün reçetelerini kendisi yazmış. Fatma İnan... Hayata tutunmak, ayakta kalma çabası ile başlayan bir tutku hikayesi yaşamı.Profesyonel işi olmuş gece gündüz çalışmış. Projelere katılmış, eğitimler almış, şimdi çok özel bir mekanın ortağı olmuş kendi mekanlarını açmışlar. Profesyonel butik pasta tasarımcısı, yarışmalara katılmış jüri üyeliği yapmış, bu konuda ödülleri altın madalyaları var.La Recette Patiserie, ekibi çok çalışıyor yeni reçeteler yazıyorlar yöresel geleneksel tatlara çok özel dokunuşlar yapıyorlar devamlı Ar-Ge yapıyorlar. Bunlardan birisi de peynir bomba. Çok özel bir lezzet, bayıldım doğrusu. Börek, kişiye özel anında yapılıyor. Bakır tavada tek kişilik özel ocakta yapılıyor.Lezzet muhteşem günün her saatinde sıcak sıcak pişiriliyor. Kullanılan hamuru, peyniri çok özel seçiliyor. Tamamen el işçiliği özel bir tereyağı kullanıyorlar. Peyniri Antep'ten geliyor. Tatlı grubunda glikoz ve şurubu kullanılmıyor.Pasta çeşitleri borcamda anne pastası gibi yapıyorlar. Limon badem, limon sepecial, çilekli ve fıstıklı çeşitleri bulunmakta. Aşuresini mutlaka denemelisiniz bayıldım doğrusu. Süt tatlılarından, tiramisu, spangile, kazandibi sütlaç bulunmakta. Balkabağının Adapazarından geldiği balkabaklı pastayı denemelisiniz. Belçika çikolatası kullanıyorlar isteğe göre yapıyorlar.