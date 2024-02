Karşıyaka’nın yeni buluşma noktası

Bugün, son dönemde İzmir'in cazibe merkezi haline gelen Mavişehir Hiltown Alışveriş Merkezi'nde kısa sürede buluşma noktası olan farklı bir lezzet ve konsept işletmesi Mandela's Ubuntu restorandayız. Mandela's Ubuntu, kısa sürede çok iddialı bir giriş yaptı. Özellikle hafta sonları mekanın önünde uzun kuyruklar oluşmaktadır.Her kesime, her zevke hitap eden, çok iyi tasarlanmış, kendinizi çok iyi hissedeceğiniz, ferah, keyifli bir mekan. Markaların en önemli özelliği olan bütünsel bir yaklaşımı sergiliyorlar.Lezzet, ambiyans, hizmet aynı kalite ve standartta sunuluyor. En önemlisi kuruluş felsefesi olan kokteyl bar ve yemek menüsünde iddialı bir mekan. Mandela's Ubuntu'da müşteriler farklı konsept ve deneyimler yaşıyorlar, aradıkları her lezzeti bulabiliyorlar.Mekanın isminin felsefi bir anlamı var. Tüm yaşamını ırkçılık, fakirlik ve her alanda eşitsizliğin engellenmesine odaklayan Nelson Mandela yaşam felsefesini anlatan "UBUNTU" dan almaktadır. Ubuntu insanların birbirlerine bağlılık ve ilişkilerine odaklanan etik ya da hümanist bir felsefedir. Yeni açılmasına rağmen mekanda çok oturmuş bir sistem var.İzmir'in en büyük bar önüne sahip mekanda, her damak zevkine uygun evrensel lezzetler var. Mekanda kesinlikle yapay şurup tatlandırıcı bulunmuyor. Her şey günlük taze meyve ve sebzelerden kendi mutfaklarında taze sıkılıyor. Her türlü grup etkinliğinizi yapabileceğiniz keyifli özel ortamlar mevcut. Gelen müşterilerin yüzde 80'i mekanda fotoğraf çektirmeden gitmiyor.Mandela's Ubuntu'nun içecek menüsü de oldukça geniş. İthal içecek çeşitlerinden soğuk kahvelere kadar birçok seçenek bulmanız mümkün. Kahvede de çok iddialılar. Dünyada sadece 40 tane bulunan kahve makinesini Türkiye'ye getirmişler. Bu kadar güzel lezzetli keyifli bir kahve içmedim, çok beğendim.Benim bir mekandan beklentim evimde yiyemediğim, yapamadığım, orijinal tat ve lezzetleri sunması. Bu özgünlüğü koruyarak fark yaratan Mandela's Ubuntu ve Şefi Yiğit Yeşil'e çok teşekkür ediyorum. Şefleri tarafından sevgiyle yapılmış leziz fast foodlarının özellikle burgerinin tadına bakmanızı öneririm. Mandela's Kahvaltı tabağında, dana jambon, füme antrikot, domates soslu bombardier sosis, 3 çeşit yerel peynir, avakado, kiraz domates, salatalık, süt reçeli, vişne reçeli, bal&kaymak, köy tereyağı, yeşil ve siyah zeytin, 2 adet kuruvasan veya 2 adet simit kuruvasan bulunuyor. Diğer kahvaltı çeşitleri arasında Scotch Eggs (kızartılmış dana kıyma ile kaplı haşlanmış köy yumurtası, köz domates sosu, bahçe yeşillikleri ve kiraz domates) Boyoz & Bebedict (boyoz, poşe yumurta füme antrikot, sotelenmiş karamalize soğanlı körpe ıspanak, bernez sos ve frenk soğanı), Çılbır, Mandela's menemen, omlet, scrambled& bacon, avakado, 3 peynirli kruvasan, bal& badem granola, meyveli kruvasan sandviç yer alıyor.Makarna çeşitleri arasında penne verdure, burrata, ravioli mozerella, casarecce di filetto, casareccedi pollo, del mare, lınguine alle vongole, gamber, penne pestocarciofi yer alıyor. Burgerlerde dana bacon burger, cheese burger denenebilir. Salata çeşitleri arasında kuşkonmaz, caprese carpaccio, kuzu kulağı köy loru,Yedikule somon, levrek, kinoa avakado etli, tavuklu, karides ananas gibi farklı alternatifler var. Taş fırında pizza olarak Quatroo formaggi, bombardier, enginarlı, bacon, margarita, kaburga, İtalyan, proscıutto, capricciosa, buffalo ve füme antrikot, kasap sucuklu, ton balıklı, somon, vegg, funghı, gamberetti ve karışık çeşitleri mevcut.Ana yemek olarak Gamberetti al burro, bonfile, calf asado, osso buco, osso buco, bistecca con funghı porcini, köfte, limon enginarlı tavuk, pıneapple chıcken, bumbes, tavuk schnıtzel, branzıno somon grıll, şarap soslu vongole, risotto di mare'yi tercih edebilirsiniz.