Ayvalık’a yeni yatırım

Ayvalık'ın sevilen esnaflarından, aynı zamanda dönemin Ayvalık Ticaret Odası Başkan Vekili, Kapya ve Güle otellerinin sahibi İbrahim Sakallı'nın yarım asırlık firması Nidus Yapı, İzmir yolunda bulunan bölgenin en büyük seramik, banyo ve mutfak ürünleri mağazasını Yeni Nesil Kale Showroomunda kalabalık bir davetli topluluğuyla açtı. 800 m2'lik mağazanın açılışını Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Kale Grubu Başkan ve CEO'su Zeynep Bodur Okyay ve Sakallı Ailesi gerçekleştirdi. Programa Ayvalık'ın önde gelen isimlerinin yanı sıra dünyaca ünlü şef Arda Türkmen de katıldı.

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ZEYTİNYAĞINA EMEK VERDİ

Midillili göçmen bir ailenin çocuğu olan İbrahim Sakallı, sıfırdan zirveye tırmanmış. Ayvalık Ticaret Odası Yönetim Kurulu üyeliği ve Başkanvekilliği de yapan Sakallı, Ayvalık'ın ve Ayvalık zeytinyağının markalaşmasında, zeytin hasat şenliğinin uluslararası değer kazanmasında, Ayvalık zeytinyağına coğrafi işaret alınmasında büyük emek ve çaba sarf etmiştir. Uzun yıllardır kendisini tanımaktan dostum olmasından dolayı büyük onur ve gurur duyuyorum. Türkiye'de seramik sektörünün lideri Kaleseramik, seramiğin Kale'si olarak; 66 yıldır bu topraklarda üreten, kazandığını yine bu topraklara yatırarak, büyüyen bir değer. Kurulduğu günden bu yana sürdürülebilir üretim teknolojisi, yenilikçi anlayışı ile sektöre ilkleri taşıyan Kaleseramik'in bugün bünyesinde kaliteli ürünleri ile özgün tarz arayanlar için stil sahibi mekanlar yaratan Çanakkale Seramik, köklü marka deneyimini ürün gamına yansıtan ve geliştirdiği yenilikçi ürünlerle hem sektörün hem de mimarlık kültürünün gelişimine öncülük eden Kalebodur, büyük ebat ve eşsiz tasarım olanakları ile seramik kaplama ürünlerini alışılagelmiş kullanım alanlarının dışına çıkartan Kalesinterflex, çevre ve insan sağlığına dost ürünler ile banyo tasarımına modern bir bakış açısı kazandırmıştır.

Son söz; Sıfırdan zirveye tırmananların hikayesi her zaman beni çok etkilemiştir.

İbrahim Sakallı, sakin, mütevazi, beyefendi kişiliği ile iş yaşamında adaleti dürüstlüğü hak ve hukuka özel önem vererek içselleştirerek başarmış iş insanıdır. Başarı, içindeki potansiyeli en iyi şekilde işleyip üstün sonuçlara çevirmektir. Büyüklük, kendi hayatından taşıp, dünya ve insanlığa katkıda bulunmaktır.

Can Yücel "Hepimiz zirvede olmak isteriz, asıl keyif oraya tırmanırken yaşadıklarımızdır" demektedir.