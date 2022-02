Göz-Göz’de hüsran Altay’da bayram

G ürsel Aksel Stadı'ndaki Göztepe- Altay kapışmasında gelenek bozulmadı.

Transfer yasağı nedeniyle kadrosuna takviye yapamayan, 16 haftadır galibiyete hasret kalan ve maddi sıkıntılar çeken Altay, ikinci yarının en iyi çıkış yapan rakibi Göztepe'yi net bir skorla yendi.

Pinares, Ceyhun, Cebrail ve Naderi gibi oyuncularından yararlanamayan Altay Teknik Direktörü Serkan Özbalta sürpriz bir kadro sahaya sürdü. Uzun süredir forma giyemeyen Özgür ve üçüncü golcü pozisyonundaki Deniz Kadah'ı on birde oyuna sürdü. Özbalta, önde basan Göztepe'ye karşı önlemini orta alanı kalabalık tutarak aldı. Zeki, Thaciano gibi oyuncular çok çalıştı. İlk yarıda Göztepe, rakip defansı geçmeyi bir türlü başaramadı.

Altay'ın ilk 42'de yakaladığı penaltı ise Gürsel Aksel Stadı'nda soğuk rüzgarlar estirdi.



YENİ BİR BAŞLANGIÇ OLACAK

Penaltıdan golü yiyen Göztepe, ilk yarıda bir türlü varlık gösteremedi. İkinci yarıda ise Göztepe'nin bariz üstünlüğü vardı. Ama gol yollarındaki beceriksizlik 3 puana mal oldu. Adis'in yokluğunda ilk kez forma giyen Franco Di Santo belli ki henüz uyum sağlayamamış. Göz-Göz, Ndiaye ve Franco ile birçok fırsattan yararlanamadı. İkinci yarıda savunma ve kaleci İrfan'ın hatasında Thaciano'nun da golü gelince Göztepe 2-0 geriye düştü. Ancak çabuk toparlanan sarıkırmızılılar, bir türlü Altay duvarını geçemedi.

Göztepe Teknik Direktörü Nestor El Maestro'nun Moubandje yerine Berkan ile oyuna başlama tercihi yanlıştı. Franco Di Santo'nun yerine de Lourency on birde olmalıydı. Altay ise 'final' olarak gördüğü derbiyi kazanarak adeta can buldu. Göztepe bu yenilgiyle belki yara aldı ama Altay'ın 3 puana çok ihtiyacı vardı. Umarım bu galibiyet Altay için yeni bir çıkışın başlangıcı olur.