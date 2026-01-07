United Cup notları

Avustralya'nın Perth ve Sydney kentlerinde düzenlenen karışık ulusal takım turnuvası United Cup'ta ABD takımı, Taylor Fritz ve Coco Gauff'un etkili performansıyla çeyrek finale adını yazdırmıştı. İsviçre'de ise Wawrinka ve Bencic'in öne çıktığı takım üst turları zorluyor. Kanada takımı ise Dünya 5 numarası Auger Alliasime ve Mboko'nun fark yaratmasıyla Çin'i 3-0 mağlup etti.

Çekya, Norveç'i 3-0'la geçerken Mensik, Ruud'a karşı mücadeleci oyunuyla dikkat çekti. Polonya cephesinde de Haziran'dan beri oynamasa da kortlara çok iyi dönen Hurkacz, Zverev'i 21 ace ile devirdi. Swiatek ise set kaybetse de müthiş bir dönüşle Eva Lys karşısında galip geldi

ZEYNEP'TEN ERKEN VEDA

Milli tenisçimiz Zeynep Sönmez, Avustralya'nın Brisbane kentinde gerçekleştirilen elemelerin final turunda 6 numaralı seribaşı Elena Gabriela Ruse ile karşılaştı. Rakibine 3-6, 6-4 ve 6-0'lık setlerle 2-1 mağlup olan Zeynep Sönmez, turnuvaya veda etti. Sönmez, elemelerin ilk tur maçında Victoria Jimenez Kasintseva'yı 6-1, 3-6, 7-6'lık setlerle 2-1 mağlup ederek 2026'ya galibiyetle başlamış ve final turuna yükselmişti.

MEDVEDEV 2026'YA İYİ BAŞLADI

ATP 250 Brisbane'da 1 numaralı seri başı olarak yer alan Medvedev, ilk turda Marton Fucsovics'i 6-2 6-3 ile mağlup ederek yeni sezona galibiyetle başladı. Son sezonlarda istikrarsız çizgisi ve skandal hareketleriyle gündemde olan Daniil Medvedev, 2025'in son turnuvalarında biraz daha formda görünüyordu ve görünen o ki bunu devam ettiriyor. Kariyerinin olgun dönemine giren Rus tenisçi 30 yaşına doğru yaklaşırken, bakalım 2026 sezonunda başarılarıyla mı konuşulacak yoksa öfke patlamalarıyla mı?