Sigortasız çalışmaya razı olmayın

Çalışanların en büyük güvencelerinden birisi de sigortalı olmaları. Bu güvence ile emeklilikten sağlık hizmetine kadar birçok imkan oluşuyor. Kayıt dışı çalışmada ise kayıplar büyük. Üstelik işverenler için de ağır cezalar var.

Yasalarımız hem çalışanlar hem de işverenler için önemli güvenceler ve sorumluluklar belirlemiş durumda. Bunlardan birisi de kayıtlı çalışma. Yani çalışanlar için 'sigorta' yapılması.

Türkiye'de her çalışanın işe başladığı gün itibariyle SGK'ya bildirilmesi ve sigortasının yapılması yasal bir zorunluluk. Bunun yapılmaması hem çalışana hem işverene hem de ekonomiye çeşitli zararlar veriyor.

Son dönemde Sosyal Güvenlik kurumu (SGK) kayıt dışı ile mücadelede önemli mesafeler aldı. Kayıt dışı çalışanların oranı her yıl giderek düşüyor. Ancak hala kuralları ihlal edenler de var. SGK haftası dolayısıyla Sosyal Güvenlik Kurumu İstanbul İl Müdürü Harun Sertbaş imzasıyla yayınlanan basın bildirisinde de bu konuya dikkat çekildi.

KAYIPLAR BÜYÜK

Bildiride "Kayıt dışı istihdam, toplumun sosyal ve ekonomik değerleri üzerinde çok yönlü olumsuz etkilere neden olmakta; hem çalışanlar hem işverenler hem de devlet açısından ciddi sonuçlar doğurmaktadır" denildi. Kayıtdışı çalışan bir kişinin kayıpları da şu şekilde sıralandı:

*Geleceğin en önemli teminatı olan emeklilik hakkından mahrum kalır.

*Olası bir iş göremezlik durumunda malullük aylığına hak kazanamaz.

*Vefatı hâlinde, geride bıraktığı ailesi (eş ve çocukları) ölüm aylığı güvencesinden yoksun kalır.

*Beklenmedik iş kayıplarında ekonomik bir kalkan olan işsizlik sigortasından faydalanamaz.

*Kendisi ve ailesi için sağlık hizmetlerinden doğrudan yararlanma hakkını riske atarak, Genel Sağlık Sigortası (GSS) primlerini kendi bütçesinden ödemek durumunda kalır.

*İş kazası ve meslek hastalıklarına karşı yasal olarak sağlanan koruyucu önlemlerden ve olası kaza anında sunulan maddi/sağlık güvencelerinden uzak, büyük bir risk altında çalışmak zorunda bırakılır.

ÖZLÜK HAKLARI

"Kayıt dışı istihdam, bireyleri yalnızca sosyal güvenlik şemsiyesinden değil, aynı zamanda iş mevzuatının sağladığı temel güvencelerden de koparmaktadır" denilen bildiride çalışanlar açısından kıdem ve ihbar tazminatı, yıllık ücretli izin, hafta tatili ve analık izni gibi en temel özlük haklarının kaybolacağı da vurgulandı. Üstelik kayıtlı istihdamın sağladığı adil ücret standartlarının gerisinde ve güvencesiz koşullarda çalışmaya maruz kalmak tehlikesi de bulunuyor.



İŞLETMELERE ZARARI

Kayıt dışı istihdam sağlamak çalışanlar kadar işletmelere de zarar veriyor. Devletten prim ve vergi kaçırarak elde edilen küçük kazançlara rağmen zararlar ise daha büyük boyutlu. Kayıt dışı çalışmanın tespit edilmesi halinde işletmeler; yüksek idari para cezaları, prim teşviklerinin iptali ve olası iş kazalarında doğacak ağır yasal yükümlülükler gibi ticari faaliyetleri durma noktasına getirebilecek ciddi yaptırımlarla yüzleşiyor. Burada idari ve mali cezaların yanında evrakta sahteciliğe giden adli cezalar da gündeme gelebiliyor.



TAHRİBATIN BOYUTU

Tüm bu risklerin ötesinde, kayıt dışı istihdamın makroekonomik ve toplumsal ölçekte oluşturduğu tahribatlar da şöyle sıralanıyor:

*Haksız rekabet oluşur,

*Piyasa dengesi bozulur,

*İşverenler vergi avantajı sağlayan gider yazma ve indirim gibi haklardan mahrum kalır,

*İşyerinde verimlilik ve motivasyon düşer,

*Vergi ve prim kaybı oluşur,

*Sosyal güvenlik sistemi zarar görür, çalışan/ emekli dengesi bozulur,

*Primsiz ödemelerin artmasıyla bütçe yükü artar,

*Gelir dağılımı adaletsizleşir, kaynak dağılımında etkinlik azalır,

*Ekonomik verilerin güvenilirliği zedelenir, doğru politikaların oluşturulması güçleşir



NASIL ÖĞRENİLİR

Çalışanlar, çalışmalarının işveren tarafından SGK'ya bildirilip bildirilmediğini veya hangi kazanç seviyesinden bildirildiğini ise şu yollardan öğreniyorlar:

*www.turkiye.gov.tr adresinden, PTT'den alınan e-Devlet şifresi ile sorgulama yapılabilir, *ALO 170 Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi 7/24 aranabilir, *İl veya ilçelerde bulunan Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri ya da Sosyal Güvenlik Merkezlerine şahsen başvuru yapılabilir.



NASIL ŞİKAYET EDİLİR

Sigortasız çalıştırıldığını ya da eksik ücret veya eksik gün bildirimi yapıldığını düşünen çalışanlar, ihbar ve şikâyetlerini:

.ALO 170 üzerinden,

.Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri / Merkezlerine doğrudan,

.CİMER (Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi) üzerinden iletebilirler.



DENETİMLER SÜRÜYOR

Sosyal Güvenlik Kurumu Denetmenleri bir çok konuda olduğu gibi kayıt dışı istihdam konularında da çok yönle inceleme ve denetimlerini sürdürüyor. Bu konuda vatandaşların ihbarları, yerinde incelmeme ve elektronik denetim ile bir çok usulsüzlükler de ortaya çıkartılıyor.