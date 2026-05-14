Özel’in ek ifadeler kabusu

CHP'de moraller bozuk. Özgür Özel çok sinirli, dağılmış bir görünüm sergiliyor. CHP, ardı ardına gelen yeni ek ifadelerle sarsılıyor. CHP'de bir bölüm milletvekilinin de tepki çıkışlarına hazırlandığı ve bir büyükşehir belediye başkanının daha istifa edeceği kulisleri arttı. Eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın milletvekillerinin (45 milletvekili) "Susma. Konuş. Ayağa kalk. CHP'de ayıklanmayı başlat" baskıları karşısında, "bir video" ile harekete geçeceği konuşuluyor. Muhittin Böcek, oğlu Gökhan Böcek'in ek ifadelerinden sonra CHP'den ihraç edilen tutuklu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım; savcılığa verdiği ek ifadede, CHP kurultay süreci, VIP araç ve Özgür Özel'e verdiğini söylediği 1 milyon 200 bin liraya ilişkin yeni bilgiler verdi.



KURULTAYI ANLATTI

Yalım'ın CHP Kurultayı ile ilgili ek ifadesinde mutlak butlan davasını etkileyecek. Özkan Yalım, CHP kurultay süreci ile ilgili şu bilgileri verdi; "CHP kurultayı öncesinde yapılan il kongrelerinde Özgür Özel'in genel başkanlığına destek sağlamak amacıyla delegelerle görüştüm. Diyarbakır, Van, Aydın, Denizli, Aksaray, Yozgat ve Mersin'in de aralarında bulunduğu yaklaşık 40 ile gittim.

Kurultaydan iki ay önce ve 2 ay sonra CHP'li belediyeler ya da belediye şirketlerinde işe alınan delege çocukları ve yakınlarının SGK kayıtları üzerinden incelenebilir." Yalım; Kahramanmaraş ve Gaziantep'teki bazı delegelerin çocukları ve yakınları yönünden yapılacak SGK araştırmasının iddialarını doğrulayabileceğini savundu. Delegelerin desteğini almak için işe alım taleplerinin karşılanmış olabileceğini ileri sürdü. Yalım; başta Veli Ağbaba, Özgür Özel'e destek ve imza vermek için çeşitli taleplerde bulunan delegelerin talepleriyle ilgilendiğini öne sürdü. "Bu talepler genellikle delegelerin çocuklarının veya yakınlarının CHP'li belediyelerde ve iştiraklerde işe alınmasına ilişkindi" dedi.

Yalım, 115 delegeden imza topladığını, "CHP 38. Olağan Kurultayı'nda Özgür Özel'i destekliyorum" içerikli matbu yazıya imza aldığını öne sürdü. Yalım, delegelerden gelen taleplerle ilgili işlemlerin Veli Ağbaba'nın koordinasyonunda yürütüldüğünü iddia etti.



VERİLEN PARALAR

Yalım'ın ek ifadesinde dikkat çekici başlık nakit para teslimi oldu. Yalım; yanında Uşak Belediye Başkan Yardımcısı Halil Arslan'ın bulunduğunu, 2023 yılı Eylül ayında Manisa'daki il kongresinden sonra Özgür Özel'in evinin yakınlarına gittiğini ve poşet içinde 200 bin TL bıraktığını öne sürdü. Bu olayın baz kayıtlarıyla tespit edilebileceğini söyledi.

Yalım, bu olaydan sonra Özel'in WHATSAPP üzerinden yeniden para istediğini iddia etti. İfadesine göre; 13 Ekim 2023'te kendisine gönderilen mesajda, ertesi gün Denizli'de "sağlam bir paket" hazırlanması istendi. Yalım; 14 Ekim 2023'te Denizli'de 1 milyon TL nakit parayı koyu renkli spor çanta içinde Demirhan Gözaçan'a teslim ettiğini öne sürdü. Demirhan Gözaçan'ın Özel'e yakın bir isim olduğunu, parayı Özel'in bilgisi dahilinde teslim ettiğini savundu. Ve Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık ifadesinde yer alan, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel adına 1 milyon lirayı teslim ettim" dediği CHP'nin Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Demirhan Gözaçan gözaltına alındı.



BURCU KÖKSAL DERTLİ

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, CHP'de siyaset yapma imkanının kalmadığını belirterek AK Parti'ye katıldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisine yönelik gece saatlerinde yazdığı mesajları ve söylemleri paylaştı.

Köksal; Özgür Özel'in gecenin geç saatlerinde dengesiz mesajlar yazdığını ve "elinin ayarının olmadığını" ifade etti. Köksal; Özel'in Kılıçdaroğlu'na oy verdiği için kendisiyle uğraştığını ve süreci "burnundan getirdiğini" iddia etti. Şöyle konuştu: "Özel, '2 yıl sonra iktidara geleceğim. Seni affetmeyeceğim. Seni affetmem için bana yalvaracaksın!' şeklinde mesajlar attığını öne sürdü."Özgür Özel de CHP grup toplantısında, Köksal'a yönelik mesajları reddetmek yerine çok sinirli bir şekilde "Tehditse, daniskasını ediyorum" diyerek, önündeki kürsüyü 3 defa yumrukladı. Bardak devrildi.



ÜSLUP SORUNU

Daha önce de Özgür Özel, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'a attığı Whatsapp mesajlarında çok konuşuldu. Yine gece yarısı Özel'in Özarslan'a attığı mesajların bazıları, "Gün belince ben sana yapıştırırım" ile başlıyordu, diğerlerini yazamıyorum. Mesut Özarslan ve Burcu Köksal'a gece yarısı Özgür Özel'in attığı mesajların, çok sinirlenmek ötesi bir sebebi olmalı! Bilindiği gibi; istinaf'ta mutlak butlan davası görülürken, Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde CHP kurultayına şaibe karıştırdıkları iddiasıyla Ekrem İmamoğlu ve önemli CHP'li hakkında davanın görüşülmesine 1 Temmuz'da devam edilecek. İstinaf mahkemesi; İstanbul'da görülen Ekrem İmamoğlu davasından Aziz İhsan Aktaş ve Adem Soytekin'in ifadelerini istedi. Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi de Adem Soytekin'in itiraflarını içeren belgeleri istedi. Ayrıca Adem Soytekin'i de tanık olarak dinleme kararı aldı. Muhittin Böcek, oğlu Gökhan Böcek ve tutuklu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın da itiraflarının istinaf ve Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi dosyalarına ekleneceği konuşuluyor. CHP hakkında mutlak butlan davası görülürken, CHP'de Özgür Özel'in yedek parti iddiaları gündemde yerini koruyor. Geçen hafta CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yedekte bir parti bulundurulduğunu ilk kez açıklamıştı. Ancak Ankara Balgat'ta dikkat çeken bir adım atıldığı kulislere yansımıştı. MHP Genel Merkezi yakınlarında 3 katlı bir binanın kiralandığı öne sürüldü. Balgat'taki binanın; muhtemel kapatma davası ya da mutlak butlan senaryoları için hazır tutulduğu iddia edilmişti. CHP kulislerinde; Özgür Özel'in bir yedek partiyi hazırladıkları, mutlak butlan kararı çıkarsa bir baskın seçim ihtimaline karşı 50'ye yakın milletvekili ile beraber seçime girmeyi garanti altına alacakları iddiaları gündemde yerini koruyor.



KILIÇDAROĞLU ÇAĞRISI

CHP eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ikinci bir arınma çağrısı yapacağı konuşuluyor. Daha önce "Hesap vermek her bir CHP'linin namus borcudur" diyen Kılıçdaroğlu'nun bir kez daha "CHP arınarak yoluna devam etmelidir" demesi bekleniyor. Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın milletvekillerinin de bazı hazırlıklar içinde oldukları; yaptıkları toplantılarda Kılıçdaroğlu'nun olası çıkışı sonrası izlenecek yol konusunda fikir teatisinde bulundukları kulislere yansıyor. Yaz aylarının CHP'de çok sıcak gelişmelere sahne olacağı konuşuluyor.