Roma’nın şakası yok

Roland Garros öncesi son büyük toprak kort turnuvası olan Roma Açık'ta favoriler arasında gösterilen yıldızlar bir bir turnuvaya veda etti. Uzun zamandır turnuvalarda yer almayan Novak Djokovic Roma'daki ilk maçında Dino Prizmic'e elendi. Aryna Sabalenka ise üçüncü turda Sorana Cirstea'ya mağlup oldu. Shelton, Fonseca ve Fils gibi ilk 10 seviyesi oyuncular da üçüncü turu göremedi. Jodar yüksek performansını bu turnuvada da sürdürüyor.



HİÇBİR SEBEP YOK

Zverev'in trajik biçimde elenmesi de Sinner için yine büyük bir fırsat. Tüm mastersları kazanma rekoruna çok yakın. Bu rekoru şu ana kadar kıran tek isim ise Novak Djokovic. Sinner'in bu turnuvadan sonraki hedefi Roland Garros'u da kazanarak kariyer slam'ini tamamlamak olacak. Geçen yıl çok yaklaştığı Fransa Açık'ta sakatlık vb. durumlar dışında kazanmaması için hiçbir sebep yok.



CİRSTEA'NIN VEDA TOTEMİ

Rumen tenisçi Sorana Cirstea, turda son sezonu olduğunu geçtiğimiz günlerde açıklamıştı. Şu ana kadar teklerde 1 şampiyonluğu bulunan 36 yaşındaki oyuncu için Roma'daki turnuva hayli sürprizli ve anlamlı bir hal aldı. Üçüncü turda Sabalenka'yı eleyen Cirstea, daha sonra Noskova ve Ostapenko'yu da saf dışı bıraktı. "Şampiyon olursam veda kararımı gözden geçiririm" diyen oyuncu geç gelen bir başarıya imza atacak mı göreceğiz.



KOSTYUK'UN SAVAŞI

Martha Kostyuk, bir önceki turnuvada Madrid finalinde karşılaştığı Mirra Andreeva'yı yenerek kariyerindeki üçüncü, 250 seviyesinin üzerindeki ilk şampiyonluğunu elde etti ve dünya sıralamasında 15. sıraya yükseldi. Arka arkaya 12. toprak kort maçını kazanan Ukraynalı tenisçi, 2 yıl önceki sıçrama dönemine göre şimdi daha istikrarlı ve güçlü görünüyor. Martha, yaklaşık 3 ay önce sirenler çalarken kaydettiği bir antrenman videosu yayınlamıştı. Rusya - Ukrayna arasında hala drone saldırıları devam ediyor. Savaşın bu çirkin ve soğuk yüzü her yeri olduğu gibi sporcuları da etkilerken, Kostyuk gibi Svitolina gibi Ukraynalı tenisçilerin bu durumdan manevi boyutta güç alarak kortlarda daha savaşçı ve mücadeleci bir kimlik ortaya koymaları genel anlamda bizleri mutlu eden anlamlı bir detay.



İSTANBUL OPEN'IN ARDINDAN

İstanbul Open Tenis Turnuvası, dört yıl aranın ardından yeniden WTA 125 takviminde yer almaya başlamıştı. Toprak zeminde oynanan ve dünya sıralamasında yükselmek isteyen oyuncular için kritik puanlar sunan, rekabet düzeyi yüksek bir konumda yer alan İstanbul Open'da tekler şampiyonu Maria Timofeeva oldu. 19 ülkeden 76 tenisçinin mücadele ettiği organizasyonun tekler finalinde, turnuvanın 1 numaralı seri başı Hırvat tenisçi Donna Vekic ile 6 numaralı seri başı Özbek raket Maria Timofeeva karşı karşıya geldi. Timofeeva, Istanbul Open'da şampiyonluğa ulaştı.