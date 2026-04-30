Yeni mahsüllerın hasat vakti

Teniste yeni mahsüller için hasat dönemi gibi bir turnuva geçiriyoruz. Özellikle Madrid Açık'ta etkisini gösteren bu yeni jenerasyonun yükselişi, gelecek adına bizleri heyecanlandırıyor. Bu isimlerden 2004 doğumlu Arthur Fils diğerlerine göre bu seviyelere erken ulaşsa da, sıçrama döneminde yaşadığı sakatlık bir nebze hızını kesti. Fakat henüz 21 yaşında olan Fransız tenisçi, bu açığını çabuk kapatmışa benziyor. Barcelona'yı kazanarak 4. ATP şampiyonluğunu elde etti ve her turnuvada finalleri zorluyor. 2006 doğumlu Joao Fonseca da uzun zamandır büyük beklenti ve baskı ile oynuyor. 2 şampiyonluğu var ve vites arttırırsa büyük ikiliyi zorlayacak potansiyeli mevcut. Fonseca'yı 3. turda eleyen isim Rafael Jodar ise bu listenin en heyecan verici yıldız adayı. 2006 doğumlu tenisçi, tur düzeyinde Ocak ayında oynamaya başladığı halde özgüveni, güçlü vuruşları, ani yön değiştiren topları ve oyun içinde birden paylayan enerjisiyle, adeta 'turnuvada Alcaraz yoksa ben varım' dedi. İlk 10 oyuncusu De Minaur'u eledi. İlk rekoru da ilk 25 ATP maçında 17 galibiyet. Ona en yakın isim ise 15 galibiyet ile Nadal.



BLOCKX DA GELIYOR

RAFAEL Jodar ile birlikte özellikle Madrid Açık'ta parlayan bir diğer isim Belçikalı Alexander Blockx. 2005 doğumlu yıldız adayı, son turnuvalarda güçlü rakiplere zor anlar yaşatıyordu. Madrid'de ise o da Jodar'ın yaptığı gibi bir ilk 10 oyuncusu olan Alliassime'i iki sette mağlup ederek rüştünü ispatladı. Vazgeçmeyen yapısı ve olgun oyun görüşü ile Jodar ile birlikte büyük ikili yani Sinner ve Alcaraz'ı zorlayabilecekler mi göreceğiz. Bir zaman sonra kupaları sürekli paylaşan mutlak ikili bizi sıkmaya başlayacağından, yeni jenerasyonun olaya dahil olması hepimizin işine gelir. Hatta Sinner ve Alcaraz için bile itici güç vazifesi görür.



ZEYNEP'TEN YENI DRAMA

TEMSİLCİMİZ Zeynep Sönmez, Madrid Açık 3. turunda Solana Sierra'ya mağlup olarak turnuvaya veda etti. Bu yenilgiler elbet olacak, açıkçası bu seviyelere gelebilen bir tenisçimiz hiç olmadı ve bir daha ne zaman olur kestirmek güç. Bu yüzden, tek bir maçla göklere çıkaran ve tek bir maçla linçleyip futbol kafasıyla tenis yorumlamaya çalışan kısmı tabi ki ciddiye almıyoruz. Fakat Zeynep'in turnuvaya veda edişleri hep bir can yakıcı cinsten olmaya başladı.

KOLEKSİYONUN SON PARÇASI

KOLEKSİYONUMUZUN son parçası ilk seti 6-0 aldıktan sonra maçı vermek. Müthiş geçen ilk set sonunda Sierra'nın uzun süren ihtiyaç molasında ne olduysa, ilginç biçimde maçı Zeynep'ten alıp kendisine çevirdi. Set başlarken hocasının Zeynep'e uzun uzun anlattıkları belli ki etkili olmamış ki, kendine gelen Sierra bir anda seti 6-2 bitiriverdi. O andan sonra Zeynep'ten yeni bir atak gelmedi maalesef. Eala ile çiftlerde de mücadele etmesinin bir etkisi oldu mu ki olmaması lazım ama sonuç olarak en tepeden zemine çakıldığımız bir maç izlemiş olduk.