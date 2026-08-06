Berfu’dan final başarısı

TF W100 Gran Canaria turnuvasında elemelerden dahil olan temsilcimiz Berfu Cengiz turnuvayı ikinci tamamladı. Dünya sıralamasının 353. basamağında yer alan Berfu, klasmanın 239 numarası Laura Pigossi karşısında büyük çekişmeye sahne olan ve tie-break'e giden ilk seti kazanmayı başardı. İkinci sette ritmini artıran Pigossi durumu eşitlerken, son sette de kritik anlarda daha az hata yapan Brezilyalı tenisçi maçı kopardı. Berfu, final başarısının ardından, puanların resmi klasmana yansımasıyla birlikte canlı sıralamada yeniden ilk 300 oyuncu arasına dönmeyi başardı.

KEREM VE ERGİ'YE ALKIŞ

19 yaşındaki temsilcimiz Kerem Yılmaz, İstanbul'da düzenlenen ATP Challenger 50 ENKA Open turnuvasında başarıyla elemeleri geçerek ana tabloya yükseldi. Eleme ilk turunda Rus tenisçi Maxim Zhukov'u mağlup ederek final turuna kalan Kerem, Final turunda Hollandalı rakibi Alec Deckers ile karşılaştı ve bu engeli de iki tie break kazanarak aşıp ana tablo mücadelesine hak kazandı. Bir başka milli tenisçimiz Ergi Kırkın, Polonya'da düzenlenen ATP Challenger 100 Mazovia Open turnuvasında elemeleri başarıyla geçerek ana tabloya yükseldi.

EALA FIRTINASI

Alex Eala, Washington finalinde Jessica Pegula'yı mağlup ederek, WTA kupası kaldıran ilk Filipinli tenisçi oldu. 1 numaralı seri başı olan formunda ve tecrübeli bir Pegula'ya karşı ilk seti kaybetse de geri dönüşü harika yapan Eala, yağmur ve fırtına sebebiyle ertesi güne uzayan maçta final setine fırtına gibi girerek şampiyonluğu bagel ile kazandı. Şampiyonluk yolunda ilk 3 seribaşını eleyen 21 yaşındaki raket artık dünya 20 numarası. Darısı en yakın arkadaşı olan Zeynep Sönmez'in başına diyelim.

ZEYNEP'E DESTEK

WTA 1000 Toronto ilk turunda ev sahibi ülkeden Rebecca Marino ile karşılaşan temsilcimiz Zeynep Sönmez, rakibini 7-5 ve 6-4 ile geçmeyi başardı. İlk maçında yoğun bir Türk seyirci desteğiyle oynayan Zeynep, maç sonu röportajında duygulanırken, İzmir Marşı ile desteklenmekten büyük heyecan ve mutluluk duyduğunu söyledi.

GELECEĞİ PARLAK

Washington finalinde Taylor Fritz'e kaybeden 19 yaşındaki Rafael Jodar, kariyerinin başında da olsa ATP 500'de şampiyonluk seviyesine geldiğini herkese gösterdi. Öyle ki kupayı alan Fritz onu, "Çok gençsin ve giderek daha da iyi olacaksın. Ben ise giderek yaşlanacağım, o yüzden bunu kazanmama izin verdiğin için teşekkür ederim." diyerek övdü. Jodar kısa sürede dünya 15. sırasına yerleşti.