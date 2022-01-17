Tiranlı şanslı

1.AYAK: İngilizlerin 17 handikap yarışında Niğde Beyi, Turgaybaşkan ve Sarperhan öncelikli isimler. Greyhound ve Çakırdağlı yeri olanlara.

2.AYAK: 4 yaşlı kısrakların 3 şartlı yarışında Adıyakşi, Kumanova, Balın Gülü ve Air Girl daha şanslı isimler. Kibar Tay ve Acarsu sürprizcilere.

3.AYAK: Arapların uzundaki 16 handikap kapışmasında Balkanağası, Kutluşahım, Erdoğdu ve Hekimoğlu arasında birincilik düğümü çözülür.

4.AYAK: Tayların kısa vade 6 yarışında Hakna ve Colour Of Light öncelikle kuponlara yazılmalı. Sürprizi Grand Mission'dan bekliyorum.

5.AYAK: 4 yaşlı Arapların 15 handikap yarışında Ateşalan, Acarer, Canömerim, Dobby ve Çerdiğin arasında kazanan belirlenir.

6.AYAK: 4 yaşlı dişilerin maiden yarışını formunu geliştiren Tiranlı'nın kazanmasını bekliyorum. Riski sevenler kuponlarına tek yazabilir.