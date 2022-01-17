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Tiranlı şanslı ERGUN ONARIR

Tiranlı şanslı

ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 17.01.2022, 00:00

1.AYAK: İngilizlerin 17 handikap yarışında Niğde Beyi, Turgaybaşkan ve Sarperhan öncelikli isimler. Greyhound ve Çakırdağlı yeri olanlara.
2.AYAK: 4 yaşlı kısrakların 3 şartlı yarışında Adıyakşi, Kumanova, Balın Gülü ve Air Girl daha şanslı isimler. Kibar Tay ve Acarsu sürprizcilere.
3.AYAK: Arapların uzundaki 16 handikap kapışmasında Balkanağası, Kutluşahım, Erdoğdu ve Hekimoğlu arasında birincilik düğümü çözülür.
4.AYAK: Tayların kısa vade 6 yarışında Hakna ve Colour Of Light öncelikle kuponlara yazılmalı. Sürprizi Grand Mission'dan bekliyorum.
5.AYAK: 4 yaşlı Arapların 15 handikap yarışında Ateşalan, Acarer, Canömerim, Dobby ve Çerdiğin arasında kazanan belirlenir.
6.AYAK: 4 yaşlı dişilerin maiden yarışını formunu geliştiren Tiranlı'nın kazanmasını bekliyorum. Riski sevenler kuponlarına tek yazabilir.

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