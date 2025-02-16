Fırsatçı golcü farkı

Avrupa Ligi'nde tur kapısını aralayan Fenerbahçe, dün Kasımpaşa karşısında kritik bir maça çıktı. Sarı-lacivertliler aslında istediği gibi başlayamadı maça. Kasımpaşa dersine iyi çalışmış, tebrik etmek lazım. Sarı-lacivertlilerde Amrabat sakatlıklar sebebiyle defansa geçince, bu bölgede görev alan Mert Hakan vasatı aşamadı. Buradan çok fazla açık buldu konuk ekip ancak 3 net pozisyonda şans F.Bahçe'nin yanında oldu. Kaçan pozisyonlar sonrası savunmada yapılan hatayı çok iyi değerlendiren En-Nesyri, maçtaki havayı bir anda değiştirdi. Golden sonra Kasımpaşa'da net bir düşüş yaşanırken, bireysel hatalar arttı. Kalite farkı da burada ortaya çıkıyor. Yüksek yüzdeyle pas yapan Fenerbahçeli oyuncular maçı zora sokmadı. Üçüncü golde hem Dzeko'nun ölçülü pası, hem de En-Nesyri'nin bitirişi çok kaliteliydi.

ŞANSI İYİ KULLANDILAR

Sarı-lacivertlilerde yeni transferlerden Skriniar çabuk uyum sağladı. Ancak Talisca'nın zamana ihtiyacı var. Mourinho, 90 dakika temposunu yakalamasını istediği için Talisca'ya biraz fazla kredi veriyor. Çünkü derbiye de büyük ihtimal onunla başlayacak. Rotasyonda forma şansı bulan oyuncular kendini iyi gösterdi. Mert Müldür ve Oğuz Aydın zaten artık bu takımın önemli parçaları olduklarını gösterdiler. Levent Mercan ile Mert Hakan da her zaman forma rekabetinde yer alacak. Kanarya zorlu fikstürü kayıpsız geçti. Bugün lider G.Saray'ın takılmasını bekleyecekler, önümüzdeki hafta da derbide kazanmak için sahaya çıkacaklar. Güzel bir maç bizi bekliyor.