Buruk bir sevinç var

GALATASARAY Avrupa'da yoluna buruk devam ediyor. UEFA Avrupa Ligi'nde hesaplamalara göre en avantajlı fikstür sarı-kırmızılı temsilcimizindi. Ancak o kadar çok sürpriz puan kaybı yaşadı ki bu sonuç kaçınılmaz oldu. Son haftaya kadar diğer takımlar adeta Galatasaray'a ilk 8 biletini hediye edercesine kayıplar yaşadı. Ama üst üste Alkmaar ve Malmö beraberliklerinin üstüne Kiev'e bırakılan 2 puan da tuz biber ekti ve son maç öncesi zaten iş zora girmişti. Dün zorlu Ajax deplasmanında savunma kurgusundaki aksaklıklar devam etti. Yüksek konsantrasyon vardı ama uzun toplarla tehlike yaratma işini hiçbir zaman beceremedi Okan Buruk'un öğrencileri. Elbette bu maça hazırlanırken buna çalışmışlardır ama Sara- Mertens ikilisini daha etkili kullanabilirlerdi. Ayrıca neden Jelert ile maça başlamadı anlamış değilim. Son haftaların formsuz imi Yunus da çok etkisizdi. Her şeye rağmen yapılacak 2-3 takviyeyle Galatasaray 1-2 tur daha geçebilir. Bunu biz görüyorsak, yöneticiler de görüyordur elbet.

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