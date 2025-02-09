Kara Kartal’da çok şey değişti

Büyük takımlarda sezon ortasında teknik direktör değişikliği çok sancılı olur. Eğer orta sıralarda düşmemeye oynayan bir takım iseniz arada yaşanan puan kayıpları normal karşılanır. Ancak Beşiktaş gibi büyük bir kulüpseniz böyle bir lüksünüz olmaz. Puan kayıpları nedeniyle yarıştan kopunca futbolcularda bir isteksizlik başlar. Biz bazen bu durumu yorumlarken 'Adamlar maç seçiyor' da deriz. Beşiktaş'ın içinde bulunduğu durum da bu. Ancak siyah-beyazlılar Avrupa defterini de erken kapatınca, artık lige ve kupaya odaklandı.



SABIRLI OYUN ANLAYIŞI

Siyah-beyazlılarda Solskjaer'in etkisi görülmeye başlandı. Takımı iyi okuyan Norveçli hoca, gördüğü sıkıntıları çözmeye başladı. İlk haftalarda oyuncuların sabırlı olması gerektiğini ifade ediyordu. Çünkü oyunu hızlı oynamak ile aceleci oynamak arasında fark var.

Bunu gören Solskjaer, daha organize ataklar çizmeye başladı. Ayrıca birinci bölgedeki top kayıplarına da vurgu yapan deneyimli teknik adam bunun için de formül üretti.

KENDİLERİNE GELDİLER

Ada futboluna aşina olan Masuaku ve Chamberlain üzerinden tam da 'olması gerektiği gibi' oynadı siyah-beyazlılar. Chamberlain orta alanda hem Gedson'un yükünü azalttı, hem de takımın topu iyi kullanmasını sağladı. Onun yerine son yarım saatte oyuna giren Salih de aynı görevi sürdürdü. Bu gibi maçlarda pozisyona girmek zor olduğu için gol beklentisi de düşük olur. Beşiktaş çok kritik bir dakikada golü bularak devreye önde girince psikolojik olarak da üstünlüğü eline aldı. Dün iyi bir futbol ortaya koyan Emirhan da güzel oyununu golle süsledi. Siyah-beyazlılar önümüzdeki haftaki Trabzonspor derbisi öncesi kritik bir galibiyet aldı. Şimdiden bizi keyifli bir derbinin beklediğini söyleyebiliriz.