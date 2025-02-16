Oyuncular kendine daha çok güvenmeli

Süper Lig'deki ilk sezonunda zor günler geçiren Bodrum FK, çıkış yolu arıyor. Açıkçası yeşil- beyazlılarda yaşanan değişime baktığımızda olumlu yönler ağır basıyor. Rakip kim olursa olsun iyi bir direnç ortaya koyan Bodrum FK oyuncuları, her maç puan alabileceklerini rakibe de hissettiriyor artık. Jose Morais'in ufak dokunuşlarıyla kale önünde iyi adam paylaşımı yapan Bodrumlu oyuncular kolay gol yemiyor. Bence Bodrum oyuncularının kendilerine daha çok güvenmesi gerekiyor. Son vuruşları bir türlü yapamıyorlar. Takımdaki en büyük eksiklik bu ve teknik direktörle alakası yok bunun. Kağıt üzerinde kaliteli ayaklara sahipler. Düşme hattının üzerinde yer alan 3-4 takımla aralarında kadro olarak çok büyük bir fark yok. Morais'in bundan sonra yapacağı hamle bu yönde olmalı. Bu galibiyet gerçekten çok önemliydi. Önümüzdeki haftaki rakip Hatayspor. Kolay maç olmayacak ama orada da kazanırlarsa bütün hava değişir...