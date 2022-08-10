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Uzatma reaksiyonları HALİL FİNCAN

Uzatma reaksiyonları

halil.fincan@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 10.08.2022, 00:00

Kiminin uçak trafiğini konuştuk, kiminin hazırlık grafiğini. Kimi dünyaları aldı, kimi birkaç transferle istikrara bağlı kaldı. Süper Lig'in İstanbullu abileri son dakika reaksiyonları ile haftaya damga vururken son şampiyon Trabzon kaldığı yerden bu sene de iddialı olacağını cümle aleme duyurdu. Özetle...

TRABZONSPOR: Şampiyonluk apoletleriyle yeni sezona nasıl başlayacakları merak ediliyordu. Çok değiştirmedi. Gücünü yeniledi. Topla oynamada rakibinin bir tık gerisinde kalsa da daha baştan "Favori benim" dedi. Siopis ve Cornelius öne çıkan isimler arasındaydı. Birbirleriyle oynamaya alışmış oyuncularıyla yine şampiyonluğun en önemli adaylarından.

BEŞİKTAŞ: Defansı da hücum hattı da çok değişti. Uyum sağlama aşamasındalar. Oynayanlardan çok oynamayan Josef'in eksikliği göze çarptı. İç saha avantajıyla galibiyete yakın olan taraftı. Denedi, yokladı, çabaladı ve uzatmada golü attı. Bu maça yetti ama diğer maçlara yetmez. Yani her zaman Kayseri maçında olduğu gibi film mutlu sonla bitmez.

GALATASARAY: Antalya maçı kadrosu üzerinden geleceğe bakmak yanıltıcı olur. Mertens ve Torreira gelmişken, Nelsson valiz toplamaya girişmişken sahaya çıkan 11'i yorumlamak pek mantıklı değil. Çünkü Nelsson gittiyse yeni savunma ikilisi diğerlerinden rol çalar. Bununla birlikte Berkan ve Taylan Antalyalı'ın uzun vadede kulübe arkadaşlığı kurmaları da olasılıkların en kuvvetlisi. Muslera bile formanın aslanın ağzında olduğunu bildiğinden eldivenlerini sımsıkı giymiş vaziyette. Midstjö böyle oynasın formayı vermez. Fakat Seferoviç'ten verim almak için bu hücum organizasyonları yetmez. Bafetimbi Gomis aynı Rachid Ghezzal gibi ilk hafta stresini savuşturdu. Fakat dediğimiz gibi yeni kadro üzerinden konuşmak daha akılcı olur.

FENERBAHÇE: Her sene aynı yanlışla başlamaktan vazgeçmediler. Yine çok transfer yaptılar. Hala da arayıştılar. Bu da ideali oluşturmak adına zamanı uzatıp duruyor. Ve dolayısıyla her kötü sonuçta oynayanlar kadar oynatılmayanlar sorgulanıyor. Evet herkesin sorduğu soruyu biz de soralım. "Arda Güler niye yok?" Elbette maç günü 10 numarayı teslim ettiğiniz birinden vazgeçtiğinizi düşünemeyiz. Hadi 11'de yok. Peki oyuna sonradan giren beşli arasında da mı yeri yok? Savunma desen evlere şenlik. Kuşkusuz her maç böyle bitmez. Fakat bu kafa karışıklığı sürerse koca sezon kolay geçmez.

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