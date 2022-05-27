Manisa FK'nın hocası Levent Eriş, sosyal medyada hakkında yapılan yorumlara ise sert tepki gösterdi. Son çalıştırdığı İzmirspor'un BAL'dan yada düşmesinin ardından Manisa FK'da göreve getirilmesi sebebiyle hakkındaki eleştirilere cevap veren Eriş, "Sosyal medyada bazı yorumlar okudum. Bir çeşit algı yaratılmaya çalışılıyor. Genç, yaşlı ayrımı yapılıyor. Yaşlı deme tecrübeli de bari. Kimse masal anlatmasın. Ergin Ataman 58 yaşında, yaptıkları ortada. Abdullah Avcı 59 yaşında, Trabzonspor'u şampiyon yaptı. 19 yıldır önce de bu ligdeydim. Ve 780 maça çıkmışım. Yine aynı heyecanla görevimin başındayım" dedi.

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