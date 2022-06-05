Çok ilginç bir sezon olacak

Kongreden devire, teknik direktör, kadro derken şikayetler yüzünden revire giden kulüplerle karşı karşıyayız. Kuşkusuz son yılların en ilginç transfer sezonu bizi bekliyor. Sadece transfer sezonu da değil, futbol sezonu da bir o kadar ilginç olacak. Düşeni de kalanı da sancılı. Hepsi hesap kitap yapıyor. Bunu yaparken bazıları yoldan da sapıyor. Çünkü, maliyetler ortada. Yenilenmek o kadar da kolay değil. Önce satacaksın, sonra havanı atacaksın. Kararların zararlarını elbet konuşuruz. Biz şimdiden aklımıza takılanlara bakalım.

F.Bahçe'de yeni bir dönem daha karşımızda. Gidenin ismi Pedro İsmailo Miguel Kartallo olsaydı gider miydi bilinmez ama yerine kim gelirse gelsin bu gidiş de hafızalardan silinmez. Jorge Jesus kuşkusuz önemli bir teknik adam. Fakat "Kadro devrimi yapmayacağız" cümlesi gerçekçi değil. Hepimiz biliyoruz ki bu takıma iki yabancı dahil etsen bile üç katıyla yollarını ayırmak zorundasın.

Yani öyle veya böyle büyük bir değişim olacağı kesin.

GÖNDERMEKLE İLGİLİ DERTLERİ YOK

Beşiktaş'ta da büyük değişim olacak. Fakat orada bir takımdan fazlası zaten gitti. Yani göndermekle ilgili bir dertleri yok. F.Bahçe takviye yapmasa da bu kadroyla devam edebilir ancak onların öyle bir şansı da yok.

Sanırım üç büyükler içerisinde geleceği en çok soru işareti barındıran kulüp G.Saray. Başkanı da yok teknik direktörü de. Herkes için saatler bile büyük öneme sahipken onlar 1 hafta daha beklemek zorunda. Fakat daha kadrolar şekillenmemişken maşallah hepsi daha şimdiden şampiyonluktan bahsediyor. Trabzonspor, şampiyonluk apoletleri ve kadro derinliği ile en hazır görüntüdeki takım gibi duruyor. Zaten iyi olan kadroya takviye olduğu taktirde yine favoriler arasına isimlerini yazdıracakları kesin.

1. Lig'e gelince, orada da durum enteresan. Süper Lig'in İstanbul, 1.Lig'in Ege Ligi'ne dönüşmesiyle birlikte bu lig de hayli sürprizli bir sezon vadediyor. İzmir takımlarının şu ana kadar ki sessizliklerini bu hafta içinde bozması muhtemel. Özellikle de Göztepe'nin. Orada da karar ne olursa olsun ciddi bir kadro yapılanması gerçekleşecek.

Fakat çok fazla vakit kaybettiler. Altay için sözler tükendi.

Transfer olmazsa ki çok zor gözüküyor, mevcut kadronun erimesi halinde bu gidişin sonu iyi değil. Manisa FK Levent Hoca ile birlikte bu sezonun yarışmacı takımlarından birine dönüşecektir. Ancak orada da iç transfer önceliği aldı. Sistemi ile tüm Türkiye'ye örnek olan Altınordu'nun da Ufuk Hoca ile yaşayacağı lig macerasını merakla bekliyorum. Denizlispor teknik direktör sorununu çözüp hemen transfere girişmeli. Bodrum ise artık şampiyonluk kutlamalarını tamamlayıp bir an önce transfere yönelmeli.

Başta söylediğimizi sonda da yineleyelim. Gerçekten çok ama çok ilginç bir sezon bizi bekliyor.