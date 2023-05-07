Bol hesaplı bir derbi günü

İlk yarıda, yani 17. hafta öncesinde.

Yine derbi haftası geldiğinde Bodrum 6., Manisa 8., Altay 10., Göztepe 12., Altınordu 16., Denizli ise son sıradaydı. Şimdi Bodrum 7., Manisa 8., Altay 17., Göztepe 6., Altınordu 13. ve Denizli ise düştü. Basit bir sıralama karşılaştırmasıyla Bodrum ve Manisa'nın istikrarı, Altay'ın inişi, Göztepe'nin çıkışı, Altınordu'nun koşamaması, Denizli'nin ise hiç mesafe alamaması dikkat çekiyor.

Elbette diğer maçların da önemi büyük ama bugün Ege takımlarının birbirleriyle oynayacakları mücadeleler yıl sonu tablosunu görmemizi sağlayabilir. Bu 6 takım birbirlerinden farklı öyle süreçler yaşadılar ki bu sütunlara sığmaz elbet.

Aralarında istikrarı seçen de var, teknik heyetinden vazgeçen de, kadrosunu koruyan da mevcut, 11 kurmakta zorlanan da. Taraftarının desteğini hiç göremeyen hatta onların varlığıyla zaferlerine hep yenilerini ekleyen de. Gelinen noktada kimi şan derdinde, kimi can.

Play-Off hesabındaki Manisa ve Göztepe'nin randevusu puan açısından yakın olmaları nedeniyle hayli ilginç olacak.

Manisa yenip, Bodrum'un yenilmesini de bekleyip orayı karıştırma hesabı yapacak.

Göztepe ise kazanıp kalan bölümde rahatlama planında. Beraberlik halinde ise hesaplar değişiyor. Bu Göztepe'yi incitmez ama Manisa'yı yaralar. Bodrum- Altınordu maçı da öyle. Şan, can derdi lafım bu maça denk düşüyor. İkisinin de kaybetmeye tahammülü yok. Aksine hedefleri için kazanmaktan başka çareleri de yok. Ve Altay-Denizlispor. Evet Denizli düştü. Üstelik bir takım, hatta kulübesiyle birlikte gitti. Kadroya alınan gençler de kendilerini ispat çabasında. Elbette Altay favori gözüküyor. Ancak onlar da öyle sancılı günler geçirdiler ki bu çabanın boşa gitmemesini istiyorlar. Sözün özü, bol hesaplı futbol dolu bir gün olacak. O halde buyurun derbi heyecanına.

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