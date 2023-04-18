ÖYLE değişken bir sezon oluyor ki kalem kağıt elde herkes hesap yapıp duruyor. (Bay) geçilen haftalar, hükmen kazanılan maçlar, düşme hattı, Play-Off derken heyecan tavan yaptı. Başta sendeleyen Göztepe'nin müthiş çıkışı alkışı hak ediyor. Kalan süreçte ne olur bilinmez. Nostradamus yaşasaydı da emin olun çözemezdi. Fakat bildiğimiz bir şey var ki Göztepe'nin yarıştaki en büyük kozu taraftarı olacak. Bu tribün gücü şu an Süper Lig'deki takımların çoğunda yok. Onların inancı sahaya da yansıyınca iç saha maçları rakipler için kabusa dönüşüyor. Bu nedenle iki biletten biri için en yakın adaylar arasında Göz- Göz yer alıyor. 3. olursa direkt finali görecek ki bu çok büyük şans. Hatta ikincilik şansı bile var. Neden olmasın...

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