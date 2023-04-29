Rakamlar ve hücumcular

Futbolu gökkuşağı gibi düşünebiliriz.

Futbolcular da var işin içinde taraftar da. Teknik direktörü de var yönetimi de. Golü, şutu, kaçanı, kaçmayanı.

Transferi, yorumu, stadı, kulüp renkleri. 7 renkli gökkuşağını şimdiden geçtik bile. O kadar çok sebep var ki bu gönül bağının nedeni. Bazen izlemesen de radyodan taşan sesle bile heyecanlanıverir insan. Bazen tam tersi bir kez izlemek de yetmez, ağır çekim, yakın plan, her açıdan görmeye çalışılır.

Puan hesabı, şampiyonluk yarışı, küme düşme potası, takım karşılaştırmaları, derbiler ve daha neler neler. İstatistikler bilgi verir ama sonucu vermez. Zaten sonuç kestirilmediğinden her seferinde başka bir filmi izler gibi dalar gideriz. Önümüzde skor haneleri boş bir derbi daha duruyor. Daha maç oynanmadan zihinlerde kaç tane 90 dakika oynanıyor.

İstatistik demişken evet Beşiktaş son 7 maçta sahasında G.Saray'a yenilmemiş.

Üstelik 6 kez kazanmış. Ama G.Saray da bu sezonun deplasmanda en az gol yiyeni. Sadece 8 gol. Artı 24'lük bir averaj. Ve en çok (32) atan. Beşiktaş da Adana Demir'in (10 gol) ardından Trabzon ile birlikte sahasının en az gol (11 gol) yiyenlerinden.

DÖRT MAÇTA 15 GOL

G.Saray son 4 maçta 15 atmış. Beşiktaş ise yarısı (8) kadar. G.Saray'ın bu sezon üç büyük rakibine karşı kaybettiği maç yok.

Hatta sadece 1 beraberliği var. Beşiktaş sadece 1 maç (G.Saray) kaybetmiş. G.Saray, F.Bahçe ile birlikte deplasmanın en çok (10) kazananı. Beşiktaş ise evinde Adana Demir'in ardından (0) G.Saray ile birlikte (1) en az mağlup olanı. Gördüğünüz gibi hanelerde birçok artı var. Peki tüm bu rakamlardan bir şey çıkar mı? Maç beraberliğe yakın deriz en fazla. Ancak ilk düdükle birlikte öyle değişebilir ki seyir o rakamlar buhar olur uçar. Dediğim gibi öngörü çok zor. Fakat bir gerçek var ki, yukarıdaki haberde bahsettiğimiz golcülerin etkinliği çözecek işi. Icardi, Zaniolo, Aboubakar ve Cenk. İki hocanın planı çok kuşkusuz. Fakat bu dörtlü o planda en çok etkin rol oynayacak isimler. Sadece son vuruşları da değil, güçleri, kaçışları ve oyun takipleri ile de her defans için kabus hüviyetindeler. Özellikle ceza sahası içinde buldukları her boşluk, tabelayı değiştiren hoşluk olacak. Merakla bekliyoruz.