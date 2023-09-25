Bu maç için yetti ancak...

Şenol Güneş Trabzon yenilgisi sonrası Club Brugge sınavında

11'de 6 değişikliğe gitmişti. Dün de Club Brugge maçına göre 6 değişiklik yaptı. Trabzon maçına göre ise yine 5 değişiklik vardı ki (Biri Gedson'un sakatlığı sebebiyle) bu hocanın sürekli arayış içerisinde olduğunun bir göstergesi.

Evet lig-Avrupa-lig maratonunda bu tür değişiklikleri çok sık görmek mümkün.

Geniş kadrolar bunun için yapılıyor elbet. Fakat bu kez de ideali yakalamak sorun oluyor. Kadrolarla birlikte maç ritimleri de değişiyor. Bunu başarabilenler olduğu kadar değişim içinde savrulanlar da var. Üstelik daha ligin başı.

Bölgeler arasındaki bağlantılar sağlam olmazsa tabelayı değiştirme süresi de uzuyor haliyle. Dün ilk yarıda neredeyse tek kale oynanan fakat özünde sonuçsuz bir oyun vardı. Beşiktaş'ın içi boş olan yüzde 68'lik oyun üstünlüğü ara ara cılız pozisyonlara sebebiyet verdi o kadar.



KISA SÜRELİ PANİK

Ligin başından bu yana dirençli bir profil çizen, dünkü maça yenilgisiz unvanı ile çıkan hatta ve hatta en az gol yiyen takımlar arasına adını yazdıran Kayseri'nin ikinci yarının başında bulduğu gol Beşiktaş'ı daha da panikletti.

Fakat Aboubakar'ın cevabı ile bu panik hali kısa sürdü.Bu gol gecikse maç farklı bir yere gidebilirdi. Özellikle Salih'in sorumluluk almasıyla Kartal ikinci yarıda daha hoş gelen bir futbol oynamaya başladı. Nitekim ikinci gol de gecikmedi.

Burada topu kontrol eden ve düzgün bir vuruş yapan Chamberlain'den çok Salih'i alkışlamalıyız. Fakat tam tempo arttı derken Güneş'ten peş peşe değişiklikler geldi. Ritim yine bozuldu.

Taraftar 2'den sonra skor artar mı diye düşünürken sanırım bozulan ritimle 2-1 cazip gelmeye başladı. Güneş'in planı bu maç için yetti fakat hücum gücü daha yüksek takımlar karşısında yetmez.

Ve böylesi değişiklikler her maça olumlu yansımayabilir. Tribünün beklediği futbol bu değil eminim... halil.fincan@yeniasir.com.tr

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