Galibiyet değerli ancak sorun çok

Dolu tribünler önünde gündüz gündüz tam bir futbol gününde herkes F.Bahçe'den baskılı bir başlangıç beklerken ilk yarının geneli Antalyaspor'un üstünlüğünde geçti.

Fener çıkamadı, Antalya saldırdıkça saldırdı. Ceza sahası karambollerinden hangisi gol olacak diye bakarken şık bir şekilde topu önüne alarak Livakovic ile karşı karşıya kalan Adam Buksa tabelayı değiştirdi. Bu golle birlikte tribünler sustu ama Fener ilk yarının son dakikalarında kendine geldi. Ve Dzeko'nun golü ikinci yarının daha gollü geçeceğini müjdeledi. Ve karşılıklı gollerle heyecan bir an olsun eksilmedi. Ve Szymanski'nin golüyle F.Bahçe, bir önceki gün ezeli rakibini hatırlatan bir galibiyete imza attı. İsmail Kartal kuşkusuz hücum gücüne çok güveniyor ki haklı da.

Fakat savunma adına çözülmesi gereken çok sorun var.

Hatta ortadan başlayıp oyunun defansif tarafını halletmesi lazım. Son iki deplasmanında gol yemeyen sarı-lacivertlilerin yediği 3 golü de evinde yemesi düşündürücü. Evet bu galibiyet F.Bahçe için çok değerli ancak İsmail Kartal, bu sorunları çözmesi ileride başı çok ağrır.

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