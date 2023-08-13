Silinmeyen hatıralar

Erkin Baba'nın "Silinmiyor gözlerimden o hatıralar" şarkısı eşliğinde geçmiş sezonlara gidip geliyoruz. Süper Lig'de 8 İstanbul takımının boy göstereceği yeni sezonda Ege'den bir tek takımımızın olmaması pek acı elbet. Hele hele İzmir... 1964 yılının Yeni Asır gazetesi önümde. Göztepe, Altay, Altınordu, Karşıyaka, İzmirspor. Hepsi ülkenin en iyi liginde mücadele ediyor. Şimdilerde Göztepe ve Altay 1., Altınordu 2., Karşıyaka 3. Lig'de. İzmirspor ise amatörde. Hele hele şehrin adını taşıyan İzmirspor'un paraşütsüz düşüşü yürek burkuyor. Bir dönemin hem yetiştirici hem yarışmacı takımı yeniden eski günlerine dönmek adına var gücüyle savaşıyor. 2000'li yılların başındaki kadroyu ezbere sayarım. Evet yeni sezonun fikstürlerinin skor kısımları henüz boşken geleceği dönük hayal kuruyoruz. Fakat bir yandan da korkumuz yerinde sabit duruyor. Altay'ın transfer tahtasını açamaması, Karşıyaka'nın 3. Lig'e takılıp kalması, Altınordu'nun irtifa kaybı sebebiyle "Daha da fenası olur mu?" diye kötü kötü şeyler düşünüyoruz. Ne diyordu o şarkıda... "Güldür beni, ağlamayı istemiyorum" Yeni sezonda gülmek niyetiyle...

FRED

KONUYA girmeden önce F.Bahçe'nin Maribor maçı kadrosuyla başlayalım. Her sezon başında teknik direktörler arayış içerisindedir. İsmail Kartal'ın Maribor 11'i de bir deneme çabasıydı. Fakat böylesine önemli maçta yaptığı kadro tercihi şaşırtıcı. Takımın neden ikinci yarı uçtuğu da bu durumun kanıtı. Gelelim Fred'e. Hücum gücüne destek verecek kilit isimlerden biri olması bekleniyor. Fakat uyum sürecini dahil ettiğimizde biraz daha beklemek lazım. Oynadığı takımlardaki uzun süreçleri dikkate değer. Shakhtar Donetsk ve Manchester United'ta 5'er yıl. Geçen sezonun sonlarına doğru 11'den düşmüştü. Son 13 lig maçında sadece iki 11'i var. Diğer 11 maçta sadece 141 dakika oynadı. Yanisi şu... F.Bahçe onun için yeniden doğuş sınavı.

THE DAMNED UNİTED

SİMON Kuper'ın da dediği gibi "Futbol asla sadece futbol değildir." Yani sadece yeşil sahaya bakmak yetmez. Sayfalara, ekranlara, hatta beyazperde de gerekli. İşte bu güzel oyunun tutkunları için bir tavsiye. Zoraki Kral ile Oscar heykelciğini kaldıran Tom Hooper'ın çektiği 2009 yapımı The Damned United'a bakmanızı öneririm. Leeds United'da sadece 44 gün antrenörlük yapan Brian Clough'un hayatının anlatıldığı film, bol miktarda futbol barındırıyor.

GÖZÜMÜZ STAMFORD BRİDGE'DE

TÜRKİYE'DE olduğu gibi İngiltere'de de sezon açıldı. Ve henüz ilk haftadan müthiş bir maç bizi bekliyor. Bugün saat 18.30'da gözümüz Stamford Bridge'de olacak. Bir tarafta yeni transferleri Christopher Nkunku, Axel Disasi, Nicolas Jackson, Lesley Ugochukwu, Robert Sanchez ve Angelo ile Chelsea diğer tarafta Dominik Szoboszlai ve Alexis Mac Allister gibi yıldızları ile Liverpool. Geçen sezonki iki lig maçında da gol izleyememiştik. Bu kez umarım bol gol izleyebiliriz

MAZİYE BİR BAKIVER

14 Ağustos 2015: Fenerbahçe sezonun açılış maçında Eskişehirspor'u Sow ve Fernandao'nun kaydettiği gollerle 2-0 mağlup etti. 13 Ağustos 2016: Galatasaray, Süper Kupa finalinde Beşiktaş'ı penaltılar sonucu 4-1 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. 11 Ağustos 2017: Beşiktaş, İnter'den Şilili stoper Gary Medel'i kadrosuna kattı. Oyuncu için İtalyan kulübüne 2.5 milyon Euro ödeneceği bildirildi.