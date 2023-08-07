Ezeli rekabet tamam hoş da didişmenin, laf atmaların, "En büyük benim" çabalarının dozu kaçtı artık. Gün geçmiyor ki üç büyüklerin yöneticileri birbirlerini hedef almasın. Eskiden sadece skor ve kupalar üzerinden yaşanan atışmalar şimdilerde günlük hayatın olağan akışının bir parçası haline geldi. Transferler bile çalımlar üzerine kuruldu sanki. Anladım, herkes kendi taraftarlarının gözünde güçlü bir profil çizmek istiyor tamam da dediğim gibi böylesi de can sıkıcıbir hale dönüştü artık.Zaten başarılıysan taraftarın seni takdir eder ve ediyor da zaten.Hep bir gönderme, hep rakip üzerinden söylemler.Elbette tüm dünyada bu oyunun doğası gereği rekabet atışmaları olmuştur. Buna lafımız yok. Liverpool efsanesi Bill Shankly'nin "Liverpool şehrinde iki büyük takım var: Liverpool ve Liverpool Yedekleri" sözü bunun en iyi örneklerinden biri. Ama mesele bu tarz esprileri aştı. Cidden her gün birbirinizi hedef almaktan sıkılmadınız mı?Son iki sezona kadar müthişti. 2018-2019'da Frankfurt'ta 28 lig maçı 9 gol, 4 asist. 2019-2020 Milan'da 26 lig maçı 11 gol, 3 asist, 2020-2021 yine Milan'da 27 lig maçı 11 gol 4 asist. Sonrası yok. Beşiktaş'ta beyaz sayfa açar mı göreceğiz.Tribün desteği ile birlikte eski günlerine dönerse büyük katkı sağlar.BU hafta ligler başlıyor.Malum sıcak havalar nedeniyle en erkeni 19.15'te olan 21.00 ve 21.45 maçlarına tanıklık edeceğiz. Burada bir sıkıntı yok. Fakat buradaki ilginç detay şu. Üç büyüklerin maçlarının başlama saatinin 21.45 olmasının sebebi gerçekten sıcaklar ise ilk haftadaki Kasımpaşa- Ankaragücü ve ikinci haftadaki Başakşehir maçları neden 19.15'te? Bu takımlar da İstanbul takımı ki arada 1.5 saatlik bir zaman dilimi var. Buradan hareketle sıcaklıkların azaldığı dönemlere pas atalım.Özellikle hafta sonları gündüz maçları yeniden gündeme gelemez mi? Büyük şehirlerdeki trafik yoğunluğunu ve ertesi gün okula gidecek çocukları düşünüp izleyici profilini gençleştirme adına bir hamle olacak mı merak ediyorum. Düşünün, maçlar 20.00'ye çekilse dahi, uzatmalar, maç çıkışı eve varış ve uyku süresini göz önüne aldığınızda çocuklar statlardan uzak kalıyor.Aynı Premier Lig, Bundesliga örneklerinde olduğu gibi saatlerin geriye çekildiği dönemleri ve ailecek gidilen şenlik havasındaki maçları özlemediniz mi?Galatasaray'ın yeni sezon öncesi transferleri sonrası en çok konuşulan iki konu için devreye girelim. 1) Hücum hattı nasıl olacak?2) Yerli isimler kimlerden oluşacak? Muslera, Boey, Angelino, Abdülkerim, kalırsa Nelsson'un yeri garanti gibi. İleride de İcardi banko. Ortada vekanatlarda ise sürekli birdeğişim olasılığı mevcutBu şablonda yerli tercihlerinin iki Kerem ve Abdülkerim olma ihtimali yüksek.Ara ara Halil'i, ara ara Kazımcan'ı, ara ara Kaan'ı, Yunus'u ve Barış Alper'i yerli rotasyonunda görürüz. Fakat ortada ve hücumda tam bir forma savaşı yaşanacağı kesin.