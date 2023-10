Son efsane: Icardi

37-42, 78-81... Ne plaka, ne de telefon numarası. İlki Icardi'nin İstanbulspor maçındaki penaltı organizasyonunda kaçırdığı golün, yanındaki de attığı golün dakikası. Virgülden sonraki de ilki Manchester önünde kaçırdığı penaltının, ikincisi de attığı golün dakikası. Normalde bir oyuncu kaçırdıkları nedeniyle mental olarak düşer, hatta bu kaçanlar sonraki haftalarına bile yansır. Geçmişte bunun sayısız örneği var ki hayli normal.



MÜCADELECİ RUH

Icardi ise tam tersi konsantrasyonu, mücadeleci ruhu ve profesyonel odaklanma ile sorunu aynı maçta çözebiliyor. Hem de bunu çok kısa sürede yapıyor. Yani kendisine o kadar çok güveniyor ki kaçırdıklarının değil attıklarının gündem olmasını sağlıyor. Kaçırdıkları maç içi notu olarak kalıyor.

Dahası sadece toplu hücumda ve son vuruş kalitesi olarak da değil, topsuz oyunda hatta savunma hattında da rol çalıyor. Onun en önemli özelliğinin doğru zamanda doğru yerde olma çabası olduğunu söylesek yanlış olmaz herhalde.



TEK BAŞINA DEĞİL

Tabii tüm bunların üstüne, gol istatistiği, topa hakimiyeti, devamlılığı, her maçta aynı ciddiyeti göstermesini de eklediğinizde daha ikinci sezonunda "Galatasaray Tarihi'nin Efsaneleri" arasına adını yazdırmayı da başarıyor. Elbette tüm bunları tek başına yapmıyor. Okan Buruk'un oyun planının ve kolektif hareketin doğru işlemesi hücum gücünün artarak gelişmesini sağlıyor. Icardi kadar Kerem'in de benzer bir çaba ile her maç pozitif görüntü çizmesinin etkisi büyük. Zaha henüz daha yeni yeni takıma uyum sağlıyorken, Hakim Ziyech, Barış Alper, Tete, Mertens gibi dikine oynamayı seven isimleri de dahil ettiğinizde Icardi'nin bu isimler arasında verebileceği katkıyı varın siz düşünün. Galatasaray Avrupa'da nereye kadar gider bilinmez. Fakat bildiğimiz bir şey var ki Okan Buruk gibi bir hocası olduğu sürece Old Trafford'ta yaşanana benzer daha çok hikaye tarihin sayfaları arasına yazılacak gibi gözüküyor.



CESUR HAMLELER

"M.United zaten eski gücünde değil" söylemlerini bir kenara bırakıp, neler yaptıklarımıza odaklanalım biraz. Evet G.Saray'ın hataları yok mu var tabii ki. Bunu da ara ara dile getiriyoruz zaten. Fakat Okan hocanın cesur hamleleri ile iki kez geriye düşmesine rağmen önde oynayıp kazanma oyunu oynamasının hakkını teslim edelim. Buruk'un daha önceki takımlarda da tarzı bu oldu hep. Bunu ben demiyorum. Gerçekleri tarih yazar zaten.

