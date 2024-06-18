Her turnuva öncesinde olduğu gibi yine sakatlıkları konuşuyoruz. Bu bizim değişmeyen kaderimiz gibi. Fakat olmayanı değil olanla ne olabileceğini planlama vaktindeyiz. Kuşkusuz çok ilginç bir takımız. Yani çıkıp Almanya'yı da yenebiliyoruz ama Avusturya'dan 6 da yiyebiliyoruz. Hatta Ardalı mı oynasak Ardasız mı diye tartışabiliyoruz. Eğer elinde Arda gibi bir yeteneğin varsa ve bunu tartışıyorsan eyvah eyvah. Bu maç turnuvanın ilk maçı olabilir ama en önemli maçı. Evet geçmişte ilginç seyirlerle tur atladığımız turnuvalar oldu, yine olabilir de kabul. Eğer gruptan çıkmak istiyorsak ne yapıp edip kazanacaksın. Üstelik neredeyse Almanya'nın ardından ikinci ev sahibi konumundayken. İleride rakibi karıştıracak, oyununu bozacak çok ismimiz var. İngiltere'nin Sırbistan karşısında düştüğümüz duruma düşmeden skoru netleştirip yol almamız gerekiyor. Sadece gücümüzün farkında olup inanmamız gerekiyor. O halde bizler inandık, siz de inanın... Bizim için bu maçı alın.

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