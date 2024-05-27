Rekorsaray

Olayları, tartışmaları, hafızalara kazınan maçları ile lig tarihinin en ilginç sezonlarından biriydi belki de. Son nefese kadar süren bu heyecan dolu yarışta ipi kimin göğüsleyeceğine dair sayısız yazı yazıldı, sayısız laf söylendi. Hatta G.Saray neticeyi geçen hafta belirleyebilecekken ezeli rakibine karşı sezonun en kötü oyununu sergileyerek umutlarını son haftaya bıraktı. Öyle ya rakip Konyaspor düşme tehlikesi ile burun burunaydı. Daha maçın başında iki takımda da bu gerginliği izleri görüldü. G.Saray inanılmaz bir toplama yüzdesi ile mücadeleyi sürdürse de kilidi açmakta zorlanıyordu. Ve usta ayağı Icardi, yine ustaca bir kafa vuruşuyla takımını rahatlattı.

Sonra da zaten gerisi geldi. Rekor puanla (102) gelen 24. şampiyonluğun lig tarihine yazılası önemli bir değeri var elbet. Kimine 4, kimine 5, kimine 6 atan, her maçta başka oyuncusu rol çalan, yılmayan son anlara kadar saldıran bu takım elbette alkışın en büyüğünü hak ediyor. Elbette Okan Hoca'ya da ayrı bir parantez açmalı. Evet formsuz olduğu dönemler de oldu. Fakat planlarını hep zafer üzerine kurdu. Üstelik iki sene üst üste bu lige damgasını vurdu. Selam sana ŞAMPİYON.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın